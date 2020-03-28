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Пандемия коронавируса ,  
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В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на странице в Twitter.

«Ситуация значительно ухудшилась. За сутки в Череповце выявлено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сказал он, уточнив, что данные являются предварительными.

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В связи с этим мэр города Вадим Германов предложил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе, это решение было поддержано, рассказал Кувшинников. По его словам, с 28 марта оперативные группы приступят к проверкам соблюдения мер по закрытию кафе, ресторанов и торговых центров.

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«Необходимо усилить режим карантина и самоизоляции», — указал он, отметив, что ограничения необходимо соблюдать на территории всего региона. «Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или на всей территории региона, это будет сделано незамедлительно», — заключил Кувшинников.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Согласно последним данным правительства Вологодской области, в регионе находятся девять человек с подозрением на коронавирус. Уточняется, что всего было проведено более 1,8 тыс. тестов.

Общее число выявленных в России случаев коронавируса составляет 1264, причем за стуки это число возросло на 228. Большая часть случаев (817)  зафиксирована в Москве.

Теги: Череповец, коронавирус
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