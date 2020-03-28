В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

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В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на странице в Twitter.

«Ситуация значительно ухудшилась. За сутки в Череповце выявлено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сказал он, уточнив, что данные являются предварительными.

В связи с этим мэр города Вадим Германов предложил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе, это решение было поддержано, рассказал Кувшинников. По его словам, с 28 марта оперативные группы приступят к проверкам соблюдения мер по закрытию кафе, ресторанов и торговых центров.