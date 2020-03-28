В Элисте ввели режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса

В столице Республики Калмыкия Элисте с 28 марта введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее в регионе действовал режим повышенной готовности. На основании указа главы Калмыкии Бату Хасикова, с 28 марта в Элисте закрылись все развлекательные заведения, предприятия общепита, а улицы города будут обрабатываться спецпрепаратом.

В пятницу в столице республики предприятиям торговли, транспорта, социальным объектам начали бесплатно выдавать дезинфицирующее средство «Анолит».

Как пишет «РИА Новости», режим ЧС начал действовать с 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Он распространяется не только на Элисту, но и соседнее село Троицкое. Курсирование общественного транспорта между этими двумя населенными пунктами будет частичного ограничено.