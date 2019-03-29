В Киеве заявили о раскрытии работавших на спецслужбы России УНА и УПА

В Киеве заявили о раскрытии работавших на спецслужбы России УНА и УПА

По данным СБУ, деятельность организации, создававшей военные формирования, координировал гражданин США. Целью экстремистов СБУ назвало дестабилизацию ситуации на Украине в ходе выборов, во время обысков изъято оружие и взрывчатка

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии созданной при поддержке российских спецслужб и руководимой гражданином США экстремистской группировки, ставившей своей целью дестабилизацию ситуации в стране в преддверии выборов президента. В сообщении СБУ особо отмечается, что группировка была занята созданием собственных военных формирований, получивших названия «Украинская повстанческая армия» (УПА) и «Украинская национальная армия» (УНА). Такие же названия имели военные организации украинских националистов, существовавшие в 1940-х годах.

Руководство группировкой, по данным СБУ, велось с территории России, причем координировал его гражданин США Рустам Ташбаев, в 2015 году выдворенный с Украины за ведение подрывной деятельности.

«На территории нашего государства процесс создания «Украинской национальной армии» возглавил гражданин Украины Ю.Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и грабежи и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя», — говорится в сообщении СБУ.

​В ведомстве пояснили, что Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи с агентами российских спецслужб, а руководители УНА собирали информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Украины «с целью совершения диверсий и срыва мобилизации».