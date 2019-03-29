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В Киеве заявили о раскрытии работавших на спецслужбы России УНА и УПА
По данным СБУ, деятельность организации, создававшей военные формирования, координировал гражданин США. Целью экстремистов СБУ назвало дестабилизацию ситуации на Украине в ходе выборов, во время обысков изъято оружие и взрывчатка
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии созданной при поддержке российских спецслужб и руководимой гражданином США экстремистской группировки, ставившей своей целью дестабилизацию ситуации в стране в преддверии выборов президента. В сообщении СБУ особо отмечается, что группировка была занята созданием собственных военных формирований, получивших названия «Украинская повстанческая армия» (УПА) и «Украинская национальная армия» (УНА). Такие же названия имели военные организации украинских националистов, существовавшие в 1940-х годах.

Руководство группировкой, по данным СБУ, велось с территории России, причем координировал его гражданин США Рустам Ташбаев, в 2015 году выдворенный с Украины за ведение подрывной деятельности.

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«На территории нашего государства процесс создания «Украинской национальной армии» возглавил гражданин Украины Ю.Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и грабежи и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя», — говорится в сообщении СБУ.

​В ведомстве пояснили, что Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи с агентами российских спецслужб, а руководители УНА собирали информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил Украины «с целью совершения диверсий и срыва мобилизации».

Сотрудники СБУ провели целый ряд обысков, в ходе которых были изъяты огнестрельное оружие (в том числе автоматы Калашникова), патроны и взрывчатка, бронежилеты, средства связи, газеты и листовки с призывами присоединяться к деятельности УНА и «документы, подтверждающие приготовление к свержению конституционного строя и подготовки с этой целью террористических актов».

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«Все попытки расшатать ситуацию на Украине, в том числе под прикрытием патриотических лозунгов, обречены на поражение. Служба безопасности Украины выполнит свои задачи по обеспечению безопасности наших граждан во время выборов президента Украины», — заявил глава СБУ Василий Грицак.​

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Если в первом туре никто не получит более 50% голосов, состоится второй тур. Согласно опросам украинской социологической службы «Рейтинг» (опубликован 28 марта), шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 26,6% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко поддерживают по 17% опрошенных.

Автор: Евгений Калюков
Теги: СБУ, Украина
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