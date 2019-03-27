Порошенко сообщил о плане «П» на вопрос о проигрыше на выборах президента

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем плане «П», который касается развития страны. Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНИАН.

«Да, у меня есть план. Только он не план «Б». В отличие от плана «Ю» или плана «Зе», у меня есть план «П». И план «П» — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей», — ответил он на вопрос о запасном плане на случай проигрыша на предстоящих президентских выборах.

​Порошенко добавил, что этот план также включает в себя «свой путь» Украины, членство в НАТО и Евросоюзе. Президент также сообщил, что будет участвовать в парламентской кампании, чтобы стать кандидатом на выборах в Европарламент. По его словам, это произойдет после того, как Украина вступит в ЕС. «И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента», — заявил он.

Ранее «Украинская правда» узнала у источников, что в случае проигрыша на президентских выборах Порошенко планирует участвовать в выборах в Верховную раду. По данным издания, он также намерен переименовать партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность», убрав из ее названия первую часть. При этом в конце февраля Порошенко заявлял, что он мечтает работать депутатом Европарламента от Украины.