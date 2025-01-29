По делу экс-главы «Фонбета» задержали высокопоставленного полицейского
Начальника следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола подозревают в причастности к делу экс-главы «Фонбета» Сергея Анохина, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Под подозрением также прокурор Преображенской прокуратуры Ситников.
О задержании заместителя начальника УВД по ВАО Бивола и высокопоставленного сотрудника прокуратуры столицы также пишут телеграм-каналы «112» со ссылкой на источник и Baza. По делу Анохина задержаны шесть человек, их подозревают в соучастии во взятке в размере 50 млн руб., пишет «112». В ходе обысков по делу изъято $2 млн, сообщает Shot.
29 января два источника «РБК Спорт» рассказали, что в Москве задержали бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС), который последние годы был гендиректором букмекерской компании «Фонбет», Сергея Анохина. Пресс-служба букмекерской компании сообщила, что Анохин покинул пост главы «Фонбет» и его временно сменил Константин Линев. Источники «РБК Спорт» рассказали, что он покинул компанию еще в начале января, до задержания.
По данным ТАСС, против экс-главы «Фонбета» возбуждено дело по статье о даче взятки в особо крупном размере, у него прошли обыски. Телеграм-канал Baza писал, что дело связано с деятельностью Анохина в период работы в футбольном клубе «Химки». Он возглавлял его с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года. В декабре был задержан ведущий инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов по делу о мошенничестве. Позднее суд отпустил его под залог.
Задержание Анохина не имеет отношения к его работе в РФС, сказали там.
Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС). Он стал генеральным директором «Фонбет» в апреле 2022 года.
Компания является одной из ведущих на букмекерском рынке России. В августе 2022 года «Фонбет» стал титульным и беттинговым партнером Кубка России. В год компания выделяет на проведение турнира более 2,4 млрд руб., — рекордный показатель для этого турнира. Также компания является титульным партнером КХЛ. Источники «РБК Спорт» говорили, что его стоимость составляет 1,4 млрд в год.
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