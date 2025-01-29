Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественника

Константин Линев заявил, что задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к компании. «Все подробности сам узнаю из новостей», — сказал он

Сергей Анохин (Фото: Alexey Belkin / Global lool press)

Новость о задержании бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина стала неожиданностью, заявил «РБК Спорт» новый гендиректор компании Константин Линев.

Ранее в Москве задержали бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС), который последние годы был гендиректором букмекерской компании «Фонбет», Сергея Анохина. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что расследование ведут следователи СК при поддержке ФСБ.

«Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — сказал Линев.

По его словам, смена генерального директора никак не скажется на работе с партнерами «Фонбета». «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы», — добавил Линев.

Компания «Фонбет» является одной из ведущих на букмекерском рынке России. В августе 2022 года компания стала титульным и беттинговым партнером Кубка России. В год она выделяет на проведение турнира более 2,4 млрд руб., что является рекордным показателем для этого турнира. Также компания является титульным партнером КХЛ. Источники «РБК Спорт» говорили, что стоимость контракта составляет 1,4 млрд в год.