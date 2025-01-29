 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественника

Новый глава «Фонбета» заявил, что задержание Анохина не относится к компании
Константин Линев заявил, что задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к компании. «Все подробности сам узнаю из новостей», — сказал он
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Alexey Belkin / Global lool press)

Новость о задержании бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина стала неожиданностью, заявил «РБК Спорт» новый гендиректор компании Константин Линев.

Ранее в Москве задержали бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС), который последние годы был гендиректором букмекерской компании «Фонбет», Сергея Анохина. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что расследование ведут следователи СК при поддержке ФСБ.

«Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — сказал Линев.

По его словам, смена генерального директора никак не скажется на работе с партнерами «Фонбета». «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы», — добавил Линев.

Компания «Фонбет» является одной из ведущих на букмекерском рынке России. В августе 2022 года компания стала титульным и беттинговым партнером Кубка России. В год она выделяет на проведение турнира более 2,4 млрд руб., что является рекордным показателем для этого турнира. Также компания является титульным партнером КХЛ. Источники «РБК Спорт» говорили, что стоимость контракта составляет 1,4 млрд в год.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Сергей Анохин Константин Линев
Материалы по теме
В Москве задержали бывшего вице-президента РФС и главу компании «Фонбет»
Спорт
«Фонбет» сообщил о смене гендиректора после сообщений о его задержании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповОбщество, 14:30
Жителя Курска приговорили к семи годам колонии за госизмену и терроризмПолитика, 14:28
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»Life, 14:21
The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном креслеСпорт, 14:13
Лягушка в кипятке: в какие ловушки попадают даже самые крепкие компанииPro, 14:13
Кому положена пенсия по инвалидности и сколько она составляет по группамИнвестиции, 14:12
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛСпорт, 14:11
Прокуратура потребовала завести дело против Арсена МаркарянаОбщество, 14:10
«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентовСпорт, 14:09
Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественникаСпорт, 14:05
Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должникуНедвижимость, 14:01
Главархив опубликовал документы о жизни и творчестве Антона ЧеховаLife, 13:58
Первый тест нового Bestune B70. Способен ли он заменить Toyota CamryАвто, 13:58