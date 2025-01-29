В Москве задержали бывшего вице-президента РФС и главу «Фонбет»
В Москве задержан бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС), который последние годы был гендиректором букмекерской компании «Фонбет», Сергей Анохин, рассказали «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией. Об этом также сообщает ТАСС и телаграм-канал 112.
Пресс-служба букмекерской компании сегодня объявила, что Анохин покинул пост главы «Фонбет» и его временно сменил Константин Линев.
Источники «РБК Спорт» говорят, что Анохин покинул компанию еще до задержания. «Он покинул компанию в начале января», — рассказала один из собеседников.
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