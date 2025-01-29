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Задержан бывший вице-президент РФС. Чем известен Сергей Анохин

Главные факты о задержанном гендиректоре «Фонбет» Сергее Анохине
В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. На протяжении последних лет он входил в список самых влиятельных людей в российском футболе. Чем известен Анохин — в материале «РБК Спорт»
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: РФС)

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан в Москве, сообщил телеграм-канал «112». Источник РБК подтвердил факт задержания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным телеграм-канала, Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. Сообщается, что функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 млн руб., получатель денег также задержан.

По данным Baza, преступление связано с деятельностью Анохина в Московской области, а именно в период работы в футбольных «Химках».

После новостей о задержании в «Фонбет» сообщили о смене гендиректора, поскольку «Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола».

Какую роль Сергей Анохин сыграл в российском спорте

Анохин занимался развитием футбола в России в разных должностях на протяжении последних 20 лет.

В юном возрасте играл на любительском уровне за клуб «Кунцево», безуспешно пытался попасть в академию ЦСКА. С 1998 года занимался развитием футбольной школы «Строгино» и оказывал помощь клубу «Истра».

С 2004 года занимался развитием пляжного футбола в России. В частности, в 2005-м организовал Федерацию пляжного футбола России и провел первый официальный чемпионат России, в 2007-м возглавил комитет пляжного футбола РФС.

Также выступал за команду «Строгино», став чемпионом России по пляжному футболу. При нем «Строгино» стал ведущим российским клубом по пляжному футболу.

В 2011 году стал советником руководителя департамента физической культуры и спорта Москвы по вопросам развития футбола. А в 2013–2022 годах возглавлял Московскую федерацию футбола.

В 2015 году в качестве главы московской федерации поднял вопрос об отставке президента РФС Николая Толстых. В ответ Толстых принес на заседание конференции, где решался вопрос об отставке, детектив Анохина о российском бандитском мире под названием «Самки».

«Не за место, а за свою репутацию я поборюсь. Я вижу в зале лица, с которыми мне не о чем говорить о футболе, инициаторов досрочного сложения полномочий. Эта книга, «Самки» называется», о жизни блатного и всем понятного мира. Если я должен освободить место для таких, то голосуйте, — заявил Толстых. — Я прекрасно понимаю, какие процессы происходили перед этой конференцией, знаю, какие звонки вам раздавались, и не строю никаких иллюзий, но за свою репутацию я поборюсь».

Анохин отметил, что написал криминальный детектив в 2008 году с целью экранизации, но в связи с экономическим кризисом заказчик отказался его экранизировать. Он также напомнил, что наряду с футбольной деятельностью занимается шоу-бизнесом.

В 2016-м после отставки Толстых и возвращения Виталия Мутко стал вице-президентом РФС, и затем возглавил ряд комитетов организации. Покинул Российский футбольный союз в мае 2022 года «в связи с переходом на другую работу», как отмечалось пресс-службой организации.

В апреле 2022 года стал гендиректором «Фонбет». На протяжении последних лет «Спорт-Экспресс» неизменно включал Анохина в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Журналисты и эксперты издания отметили, что при Анохине была проведена реформа розыгрыша Кубка России, титульным спонсором которого является «Фонбет». Новая формула турнира позволила заполнить пробелы в календаре после отстранения российских команд от еврокубков и сделать турнир коммерчески привлекательным. Призовой фонд турнира увеличился в 10,5 раза.

Анохин также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял футбольный клуб «Химки». После ухода он сообщил, что не планировал задерживаться в подмосковном клубе.

«Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка. Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб, а также найти мощного инвестора. К лету 2021-го эти задачи я выполнил», — цитирует Анохина «Чемпионат».

В декабре 2024 года задержали ведущего инвестора «Химок», бизнесмена Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В январе суд отпустил его под залог.

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Теги
Руслан Алиев
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Сергей Анохин Фонбет
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В Москве задержали бывшего вице-президента РФС и главу компании «Фонбет»
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