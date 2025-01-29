В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организации
Задержание Сергея Анохина не имеет отношения к его деятельности в Российском футбольном союза (РФС), заявили ТАСС в службе коммуникаций РФС.
Анохина, бывшего вице-президента РФС, который последние годы был гендиректором букмекерской компании «Фонбет», задержали в Москве 29 января по делу о взятке. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что расследование ведут следователи СК при поддержке ФСБ.
«По информации РФС, задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента, которую он покинул в феврале 2019 года», — заявили в организации.
По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье о взятке, у Анохина проходят обыски. Телеграм-канал 112 пишет, что взятку получил сотрудник правоохранительных органов, а ее размер составлял 50 млн руб.
Анохин занимался развитием футбола в России в разных должностях на протяжении более 20 лет. Он организовал Федерацию пляжного футбола России, был президентом Московской федерации футбола (2013–2022), вице-президентом и членом исполкома РФС (2016–2022), а также работал генеральным директором подмосковных «Химок» (с сентября 2020 года по ноябрь 2021-го).
Он стал генеральным директором «Фонбет» в апреле 2022 года. Пресс-служба букмекерской компании ранее объявила, что Анохин ранее в январе покинул пост главы «Фонбет» и его временно сменил Константин Линев.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском
Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов