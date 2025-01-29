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В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организации

РФС: задержание Сергея Анохина не имеет отношения к его работе в организации
В РФС заявили, что задержание Сергея Анохина по делу о взятке не имеет отношения к работе на посту вице-президента организации
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Задержание Сергея Анохина не имеет отношения к его деятельности в Российском футбольном союза (РФС), заявили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Анохина, бывшего вице-президента РФС, который последние годы был гендиректором букмекерской компании «Фонбет», задержали в Москве 29 января по делу о взятке. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что расследование ведут следователи СК при поддержке ФСБ.

«По информации РФС, задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента, которую он покинул в феврале 2019 года», — заявили в организации.

Задержан бывший вице-президент РФС. Чем известен Сергей Анохин
Спорт
Сергей Анохин

По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье о взятке, у Анохина проходят обыски. Телеграм-канал 112 пишет, что взятку получил сотрудник правоохранительных органов, а ее размер составлял 50 млн руб.

Анохин занимался развитием футбола в России в разных должностях на протяжении более 20 лет. Он организовал Федерацию пляжного футбола России, был президентом Московской федерации футбола (2013–2022), вице-президентом и членом исполкома РФС (2016–2022), а также работал генеральным директором подмосковных «Химок» (с сентября 2020 года по ноябрь 2021-го).

Он стал генеральным директором «Фонбет» в апреле 2022 года. Пресс-служба букмекерской компании ранее объявила, что Анохин ранее в январе покинул пост главы «Фонбет» и его временно сменил Константин Линев.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Сергей Анохин
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