В Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай» 27 января из-за «общественного резонанса». Лидер группы Алексей Кортнев осудил военную операцию на Украине и критиковал действия руководства России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В городе Глазов в Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай», который должен был состояться 27 января. Об этом сообщили организаторы мероприятия на его странице во «ВКонтакте».

«По не зависящим от нас причинам концерт 27/01 Алексея Кортнева [с группой] «Несчастный Случай» отменяется. Возврат билетов начнется с 29 января 2024-го», — сообщили организаторы.

Владелец бара «Hard Машина», где должен был пройти концерт, объяснил отмену мероприятия «общественным резонансом». «Мы привозим музыку для людей в наш уютный маленький городок. Неожиданно для нас концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт и приняли решение не проводить концерт», — рассказал он РБК.