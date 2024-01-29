 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай»

В удмуртском Глазове отменили концерт группы «Несчастный случай»
В Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай» 27 января из-за «общественного резонанса». Лидер группы Алексей Кортнев осудил военную операцию на Украине и критиковал действия руководства России
Лидер группы &laquo;Несчастный случай&raquo; Алексей Кортнев
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В городе Глазов в Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай», который должен был состояться 27 января. Об этом сообщили организаторы мероприятия на его странице во «ВКонтакте».

«По не зависящим от нас причинам концерт 27/01 Алексея Кортнева [с группой] «Несчастный Случай» отменяется. Возврат билетов начнется с 29 января 2024-го», — сообщили организаторы.

Владелец бара «Hard Машина», где должен был пройти концерт, объяснил отмену мероприятия «общественным резонансом». «Мы привозим музыку для людей в наш уютный маленький городок. Неожиданно для нас концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт и приняли решение не проводить концерт», — рассказал он РБК.

В Самаре объяснили отмену концерта Кортнева его позицией по спецоперации
Политика
Алексей Кортнев
В феврале 2022 года лидер группы Алексей Кортнев осудил военную операцию на Украине, он также подвергал критике действия российских властей. После этого коллектив «Несчастного случая» неоднократно сталкивался с проблемами при проведении концертов. Так, например, в июне 2022 года активисты попытались сорвать мероприятие с его участием в Нижнем Новгороде. Неизвестные скандировали «Майдан не пройдет!.. За Россию!..» и держали плакаты, на одном из них было написано: «Слабоумие и отвага Кортнева — это уже частный случай». В марте 2023 года группе не разрешили выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». В августе Кортнева оштрафовали на 20 тыс. руб. за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК). Согласно материалам дела, в феврале во время выступления группы в новосибирском Академгородке прибыли сотрудники полиции и пожарные и заявили о задымлении здания. Посетителей начали эвакуировать, а Кортнев «будучи недовольным отменой выступления, <...> публично оскорбил представителя власти — капитана полиции — показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Удмуртия Россия несчастный случай Алексей Кортнев
Материалы по теме
Суд оштрафовал Кортнева на ₽20 тыс. и прекратил уголовное дело
Общество
В Самаре объяснили отмену концерта Кортнева его позицией по спецоперации
Политика
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Алексея Кортнева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Юрист предложил «перспективный» вариант оспаривания вердикта по Валиевой Спорт, 18:48
Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский Политика, 18:42
Роднина назвала жестоким отстранение Валиевой на четыре года Спорт, 18:34
Суд запретил Алену Делону продавать недвижимость Общество, 18:33
В Кремле отреагировали на дисквалификацию Камилы Валиевой Спорт, 18:28
Курский губернатор сообщил об обстреле второго села за день Политика, 18:26
NBC узнал о новом предложении ХАМАС по заложникам и перемирию Политика, 18:26
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Эстонии гражданина Грузии посадили за кражу книг Пушкина и Гоголя Общество, 18:25
Благотворительный проект GlobalGiving признали нежелательным в России Политика, 18:23
В федерации заявили, что не надеялись на объективное решение по Валиевой Спорт, 18:09
Какие сервисы видео-конференц-связи будут востребованы в 2024 году Тренды, 18:08
Путин и Лукашенко решили создать медиахолдинг Союзного государства Политика, 18:07
Пропускную способность Восточного полигона расширят до 270 млн т Бизнес, 18:07
В Белоруссии началась разработка платформы цифрового рубля Крипто, 18:03