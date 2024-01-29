В Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай»
В городе Глазов в Удмуртии отменили концерт группы «Несчастный случай», который должен был состояться 27 января. Об этом сообщили организаторы мероприятия на его странице во «ВКонтакте».
«По не зависящим от нас причинам концерт 27/01 Алексея Кортнева [с группой] «Несчастный Случай» отменяется. Возврат билетов начнется с 29 января 2024-го», — сообщили организаторы.
Владелец бара «Hard Машина», где должен был пройти концерт, объяснил отмену мероприятия «общественным резонансом». «Мы привозим музыку для людей в наш уютный маленький городок. Неожиданно для нас концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт и приняли решение не проводить концерт», — рассказал он РБК.
попытались сорвать мероприятие с его участием в Нижнем Новгороде. Неизвестные скандировали «Майдан не пройдет!.. За Россию!..» и держали плакаты, на одном из них было написано: «Слабоумие и отвага Кортнева — это уже частный случай». В марте 2023 года группе не разрешили выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». В августе Кортнева оштрафовали на 20 тыс. руб. за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК). Согласно материалам дела, в феврале во время выступления группы в новосибирском Академгородке прибыли сотрудники полиции и пожарные и заявили о задымлении здания. Посетителей начали эвакуировать, а Кортнев «будучи недовольным отменой выступления, <...> публично оскорбил представителя власти — капитана полиции — показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки».
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