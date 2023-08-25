Суд оштрафовал Кортнева на ₽20 тыс. и прекратил уголовное дело

Дело против лидера «Несчастного случая» завели после февральского концерта в Новосибирске. Мероприятие отменили полицейские, приехавшие на вызов из-за задымления, Кортнев показал одному из них средний палец. Позже певец извинился

Алексей Кортнев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Суд оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 тыс. руб. и прекратил уголовное дело против музыканта, сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

«В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к Алексею Кортневу.

Музыканта обвиняли в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК), по ней грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года. Согласно материалам дела, в феврале «Несчастный случай» давал концерт в кафе «Ред Реббит» в новосибирском Академгородке. Во время выступления туда прибыли сотрудники полиции и пожарные, которые заявили о задымлении здания. Они начали эвакуировать посетителей, а Кортнев, «будучи недовольным отменой выступления, <...> публично оскорбил представителя власти — капитана полиции — показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки».

Позднее певец извинился перед полицейским, возместил ему 7 тыс. руб. морального ущерба и пожертвовал 10 тыс. руб. проекту «Все для победы», сообщили в суде. Кортнев раскаялся, его защита ходатайствовала о прекращении дела, но прокуратура возражала. В итоге суд встал на сторону музыканта. Недавно он уведомил суд, что выплатил штраф.

В июне Кортнев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором назвал произошедшее крайне неприятным инцидентом и сказал, что отмена февральского концерта привела его «в крайне нервное состояние». Певец вновь извинился перед полицейским, на этот раз публично.

Лидер «Несчастного случая» в феврале 2022 года осудил военные действия на Украине, также он критиковал действия российских властей. Его группа несколько раз сталкивалась с проблемами при проведении мероприятий. Например, в прошлом июне ее концерт пытались сорвать люди, скандировавшие «Майдан не пройдет!», «За Россию!», а в марте этого года Кортневу не дали выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend».