Концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде попытались сорвать

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал РБК, что концерт группы в Нижнем Новгороде попытались сорвать, зрителям заблокировали вход на площадку, однако мероприятие все же состоялось. Он заявил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы. «Пускай делают, что хотят — это их дело, наше дело — играть», — сказал Кортнев.

Telegram-канал R2N сообщал, что во время выступления группы в помещении выключили свет, а из-за активистов, мешающих входу зрителей, последних пришлось проводить через черный выход.

Позднее канал опубликовал видео, на котором видно, что протестующие против проведения концерта «Несчастного случая» скандируют «Майдан не пройдет», «За Россию!» и держат плакаты, на одном из которых написано «Слабоумие и отвага Кортнева — это уже частный случай».

Кортнев неоднократно выступал с осуждением действий российских властей, а в конце февраля высказался против проведения военной операции на Украине.

Накануне лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, на которого составили административный протокол по статье о дискредитации армии после концерта в Уфе, сообщил, что его выступление в Москве, запланированное на 10 июня, отменили. «Мэрия Москвы, ее службы, отвечающие за безопасность, нам не позволили играть этот концерт. Ребята, которые проводили концерт, не получили разрешения», — уточнил он.