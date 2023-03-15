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Лидеру группы «Несчастный случай» не дали выступить в удмуртском музее

В удмуртском музее Алексея Кортнева назвали «иноагентом» и отменили мероприятие с ним
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу не разрешили выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». Об этом РБК сообщил организатор мероприятия Александр Смакотин.

«Учучуду Music Weekend» — это творческие выходные, в течение которых подростки записывают музыкальный релиз вместе с профессиональными музыкантами. Мероприятие с Корневым должно было пройти 9 апреля в музее Чайковского в Воткинске.

«В определенный момент нам позвонила директор музея и сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев «иноагент» и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея, — рассказал Смакотин. — Что он не иноагент, что у нас есть договоренности — ничего не сработало. Нам в одностороннем порядке отказали».

РБК обратился за комментарием к Алексею Кортневу и представителю группы «Несчастный случай», а также к представителю Дома-музея П.И.Чайковского. В администрации Воткинска рекомендовали обратиться в Минкульт Удмуртии. РБК направил туда запрос.

Проблемы с проведением мероприятий Кортнева возникают не впервые. Летом прошлого года музыкант рассказал, что концерт «Несчастного случая» в Нижнем Новгороде пытались сорвать. Активисты заблокировали вход на площадку, но выступление все же состоялось: зрителей провели через черный ход. Телеграм-канал R2N публиковал видео, на которых протестующие против концерта скандируют: «Майдан не пройдет! ... За Россию! ...». Кортнев неоднократно осуждал действия российских властей, а после начала военной операции на Украине выступил против боевых действий.

В феврале этого года Кортнева задержала полиция в Новосибирске. В группе «Несчастного случая» во «ВКонтакте» сообщалось, что дуэт Кортнева и Дмитрия Чувелева не смог доиграть концерт в Академгородке по не зависящим от коллектива причинам. Из-за предполагаемого задымления в соседнем помещении отделения «Почты России» в клубе отключили электричество, приехали полицейские и пожарные. Зрители и артисты уехали, а Кортнева и Чувелева позже вызвали в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

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