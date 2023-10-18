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В Самаре объяснили отмену концерта Кортнева его позицией по спецоперации

Минкульт Самары объяснил отмену концерта Кортнева его позицией по спецоперации
Музыкант должен был выступить в одном из частных заведений города в конце ноября, но концерт отменили. В местном Минкульте заявили, что выступления тех, кто негативно высказывался о спецоперации, недопустимы
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Выступления артистов, которые «негативно» высказывались о спецоперации или российских вооруженных силах, недопустимы, заявило самарское Минкультуры в ответ на запрос портала 63.ru об отмене концерта лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.

Накануне, 17 октября, общественник Виталий Бородин, называющий себя главой организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», заявил, что намерен обратиться к властям Самарской области с просьбой отменить концерт Кортнева. «Этому господину надо закрыть все концерты в нашей стране, пока он не поймет, на какой он стороне. Если поддерживает Украину, пусть выступает там», — сказал Бородин порталу «Абзац».

В самарском Минкульте сообщили, что обращений от Бородина к ним не поступало, однако концертов Кортнева в городе не будет из-за его позиции по спецоперации.

«По поручению губернатора Дмитрия Азарова Министерство культуры начиная с февраля прошлого года ведет системную работу по анализу проходящих в регионе культурных мероприятий вне зависимости от права собственности учреждений культуры», — добавили в ведомстве.

Выступление артиста должно было состояться в творческом пространстве Kowalski Club 29 ноября. ТАСС в заведении подтвердили, что концерт Кортнева отменен.

Музыкант на концерте 27 февраля 2022 года в Архангельске сказал: «Волосы стоят дыбом — ну не про меня будет сказано, конечно. Мы не будем сегодня устраивать здесь антивоенный митинг, я вам обещаю это. Просто мы сегодня сыграем программу несколько менее развлекательную. Потому что стыдно играть смешные песни».

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В апреле этого года против Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Оно было связано с инцидентом, произошедшим в феврале после отмены выступления «Несчастного случая» в Новосибирске. В клуб, где должен был пройти концерт, прибыли полицейские и пожарные, они сообщили о задымлении в здании. По словам очевидцев, Кортнев во время разговора с полицейскими показал одному из них «неприличный жест». Следствие закончилось судом, он оштрафовал Кортнева на 20 тыс. руб. и прекратил уголовное дело.

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