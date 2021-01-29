В Москве начали исследовать лечение COVID плазмой крови вакцинированных

Плазму крови переболевших используют в столице с апреля. Теперь медики проверят ее пригодность у тех, кто прошел вакцинацию. Власти пояснили, что после прививки «Спутником V» вырабатывается высокий титр антител

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве начались масштабные исследования метода лечения COVID-19 c помощью плазмы крови тех, кто прошел вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее комментарий приводится на сайте мэра.

Заммэра напомнила, что метод переливания плазмы переболевших коронавирусом доказал свою эффективность и уже активно применяется в московских стационарах.

«Москва стала первым городом, который для всего объема переливаемой плазмы проводит исследование на наличие и количество вируснейтрализующих антител. С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию», — пояснила Ракова. Для проверки этой гипотезы в столице стартовало исследование на базе больниц, оказывающих помощь коронавирусным пациентам.

Окончательное решение, приглашать ли прошедших вакцинацию в качестве доноров, будет принято после завершения исследования.