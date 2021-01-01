Гинцбург сообщил о возможности привитых от COVID стать донорами плазмы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Граждане, привитые против коронавируса, могут стать донорами антиковидной плазмы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, оно падает со временем», — сказал Гинцбург.

Переливание донорской плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции считается эффективным методом лечения COVID-19. Этот метод используется как в России, так и в зарубежных странах, например, в США. Донорами становятся люди, перенесшие коронавирусную инфекцию.

Использовать переливание плазмы для лечения больных с коронавирусом в Москве начали в апреле. Для доноров весной ввели стимулирующие выплаты: за каждые 150 мл плазмы можно получить 1 250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб.