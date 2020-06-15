Власти заявили о выздоровлении больных COVID-19 после переливания плазмы

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Половина тяжелобольных с коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после переливания плазмы крови с антителами. Об этом во время посещения отделения переливания крови городской клинической больницы № 52 заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как мне сказали доктора, 50% людей [с коронавирусом], которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, процедура переливания была крайне необходима и спасла тысячи жизней. «Спасибо тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которая спасает людей в тяжелых случаях коронавируса», — добавил Собянин.

Как отметил мэр, в столице расширят применение плазмы при лечении коронавируса. Он уточнил, что Москва стала первым регионом, где начали заготавливать плазму, и сейчас в распоряжении врачей есть 700 литров. «Ее сдали уже больше тысячи человек, переболевших коронавирусом», — сообщил градоначальник.

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