Пентагон анонсировал испытания четырех гиперзвуковых ракет до конца года
Пентагон до конца 2020 года планирует провести четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках «очень агрессивной» экспансии соответствующей военной программы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
«К концу года мы как минимум четыре раза запустим разные образцы», — заявил агентству помощник главы Минобороны Майк Уайт. Ракеты способны летать со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, и при этом маневрировать, отмечает агентство.
Bloomberg указывает, что 24 января министр обороны Марк Эспер назвал гиперзвуковое оружие ключевой частью «великого противостояния» с Китаем. По его словам, США существенно ускорили работу в этом направлении, и армия сможет получить такое оружие на годы раньше, чем планировалось.
Высокопоставленные американские чиновники и военные регулярно признают отставание США в сфере гиперзвукового оружия. Это происходит на фоне заявлений президента Владимира Путина, который утверждает, что Россия создала не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие.