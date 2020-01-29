Пентагон анонсировал испытания четырех гиперзвуковых ракет до конца года

США, признавшие отставание от России в сфере гиперзвукового оружия, «очень агрессивно» расширяют соответствующую военную программу. В этом году планируется запуск как минимум четырех разных образцов

Американская гиперзвуковая ракета (Фото: Bobbi Zapka / USAF / Reuters)

Пентагон до конца 2020 года планирует провести четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках «очень агрессивной» экспансии соответствующей военной программы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

«К концу года мы как минимум четыре раза запустим разные образцы», — заявил агентству помощник главы Минобороны Майк Уайт. Ракеты способны летать со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, и при этом маневрировать, отмечает агентство.

Bloomberg указывает, что 24 января министр обороны Марк Эспер назвал гиперзвуковое оружие ключевой частью «великого противостояния» с Китаем. По его словам, США существенно ускорили работу в этом направлении, и армия сможет получить такое оружие на годы раньше, чем планировалось.

Высокопоставленные американские чиновники и военные регулярно признают отставание США в сфере гиперзвукового оружия. Это происходит на фоне заявлений президента Владимира Путина, который утверждает, что Россия создала не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие.