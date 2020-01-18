США признали свое отставание в области гиперзвукового оружия

США потеряли мировое лидерство в разработке гиперзвукового оружия, и теперь стране предстоит на протяжении нескольких лет восстанавливать свои позиции в этой сфере. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен во время выступления в вашингтонском Центре международных стратегических исследований. Запись выступления опубликована на официальном сайте центра.

Хайтен отметил, что десять лет назад Пентагон был впереди других стран в области гиперзвука. Но существующие программы и прототипы работали не очень хорошо и потерпели неудачу.

«В течение долгих лет мы исследовали причины неудач, а затем отменили эти программы», — сказал генерал. Он добавил, что сейчас США соревнуются с конкурентами в этой сфере. На то, чтобы восстановить позиции после остановки разработок, уйдет несколько лет.

Хайтен считает, что этот процесс необходимо ускорить, но этого в данный момент не делается.

В ноябре официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер уже признавал, что США отстает в разработках гиперзвукового оружия.