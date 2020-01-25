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Пентагон начал разработку средств перехвата гиперзвукового оружия

Речь идет о контракте Минобороны США с американской Northrop Grumman стоимостью $13 млн, в рамках которого планируется разработать технологию, необходимую для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием
Фото: Al Drago / Reuters

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и американской Northrop Grumman Systems заключили контракт на сумму $13 млн, говорится в сообщении Пентагона.

В рамках контракта компания должна будет провести исследования, разработать и продемонстрировать технологию, которая в дальнейшем будет применена в создании усовершенствованного перехватчика гиперзвуковых целей в верхних слоях атмосферы. Речь идет о проекте под названием Glide Breaker. Завершить проект планируется в январе 2021 года, уточняется в сообщении.

Это не первый контракт Пентагона в области гиперзвукового оружия. В частности, в середине января DARPA заключило контракт на $31,9 млн c американской компанией Lockheed Martin на создание системы вооружения Operational Fires (OpFires) — инновационной гиперзвуковой ракеты сухопутного базирования. Предполагается, что облик ракеты будет готов в 2021 году, комплексные летные испытания ракеты планируется начать годом позже. В прошлом году Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на разработку и создание гиперзвуковой крылатой ракеты за $928 млн.

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Политика

Ранее США неоднократно признавали, что в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия. В частности, с таким заявлением выступал глава Пентагона Марк Экспер. Он отмечал, что его ведомство отныне вкладывает «каждый доллар, который только может», чтобы достичь преимущества в этой области. Позднее об отставании Штатов в этой области говорил также заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

В марте 2018 года президент Владимир Путин впервые презентовал российское гиперзвуковое оружие в ходе послания Федеральному собранию. Речь шла о комплексе «Сармат» и «Авангард», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и крылатых ракетах с ядерно-энергетическими установками. Позднее Путин заявлял, что превосходство отечественных систем вооружений над вооружениями других стран необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность России «с учетом растущих для нас угроз».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Пентагон, гиперзвуковая ракета
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