Песков назвал критической ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе

По его словам, ликвидация катастрофы требует максимальных усилий ведомств, волонтеры «не жалеют себя». Размер ущерба пока подсчитать невозможно, но эта работа «тоже ведется постоянно»

Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критической ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе, передает корреспондент РБК.

«Ситуация действительно критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, ликвидация катастрофы требует максимальных усилий ведомств, волонтеры «не жалеют себя». Координацией работы всех служб занимается глава МЧС Александр Куренков.

Размер ущерба пока подсчитать невозможно, но эта работа «тоже ведется постоянно», заключил Песков.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае.

19 декабря президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, вытекло почти 40% перевозимого топлива.

25 декабря научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что в Краснодарском крае после крушения танкеров нашли трупы 21 дельфина подвида азовка. Эксперты посчитали, что их гибель может быть связана с разливом мазута.

26 декабря уровень режима ЧС повысили с местного (в Керчи и Краснодарском крае) до федерального. Куренков тогда отметил, что это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций. Также государство сможет оказывать необходимую финансовую помощь пострадавшим из резервного фонда правительства.

27 декабря в МЧС сообщили, что специалисты морской спасательной службы собрали с побережья Черного моря около 37 тыс. т загрязненного грунта. Также ведомство отчиталось о 1346 спасенных птицах.