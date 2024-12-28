Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов из-за разлива мазута в Анапе
Загрязнение нефтепродуктами побережья Черного моря после ЧП с танкерами у Керченского пролива привело к гибели дельфинов, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
В ведомстве отметили, что разлив мазута негативно воздействовал на районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты на побережье.
«Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении.
Росрыболовство не уточнило количество погибших млекопитающих.
25 декабря научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что в Краснодарском крае после крушения танкеров нашли тела 21 дельфина подвида азовка. Эксперты посчитали, что их гибель может быть связана с разливом мазута.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края.
Местные власти ввели режим ЧС на региональном уровне, 26 декабря правительственная комиссия под руководством главы МЧС установила режим ЧС федерального уровня. 27 декабря в МЧС сообщили, что специалисты Морской спасательной службы собрали с побережья Черного моря около 37 тыс. т загрязненного грунта. Также ведомство отчиталось о 1346 спасенных птицах.
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