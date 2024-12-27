Спасатели собрали 37 тыс. тонн грунта c мазутом с берегов Черного моря
Специалисты Морской спасательной службы собрали с залитого нефтепродуктами побережья Черного моря около 37 тыс. т загрязненного грунта. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.
Из общего объема собранного грунта 33 тыс. т спасатели уже вывезли. Из затронутых разливом нефтепродуктов 800 кв. км берега обследовано более 380,3 кв. км. Также МЧС сообщило о 1346 спасенных птицах.
По прогнозам объем загрязненного грунта может вырасти до 200 тыс. т.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края.
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