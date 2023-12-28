В Москве сделают бесплатным общественный транспорт в новогоднюю ночь

Собянин: метро, МЦК и МЦД будут бесплатными в ночь на Новый год

Городской транспорт будет работать до самого утра 1 января, в Рождество метро, МЦД и МЦК также не закроются до 2-3 часов ночи

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Общественный транспорт в Москве будет бесплатно работать в новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи», — написал он.

На Рождество работу метро и МЦК продлят до 02:00, МЦД до 03:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев (из 700) до 03:30 и еще 16 на всю ночь.

С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Исключение составят парковки со шлагбаумом — там будет действовать обычный тариф.

В Москве в конце декабря ожидается потепление, но в течение 31 декабря температура воздуха постепенно снизится до минус пяти-десяти градусов. В этот период осадки в виде дождя сменятся снегом, на дорогах образуется гололедица, предупреждают синоптики.

Небольшие морозы в Москве со значительным количеством снега в новогоднюю ночь ранее прогнозировал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.