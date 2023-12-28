Москвичам пообещали похолодание в новогоднюю ночь

Синоптик Леус: в Москве в новогоднюю ночь резко похолодает после оттепели

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в ближайшие дни ожидается потепление, однако в течение дня 31 декабря температура воздуха постепенно снизится и в новогоднюю ночь будет минусовой. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во второй половине дня 29 декабря в Москве начнется оттепель, рассказал собеседник РБК. Тепло, по его словам, принесет атлантический циклон, который вызовет и осадки. Ночью снег будет обычным, а днем — мокрым, переходящим в дождь. К вечеру воздух прогреется до нуля — плюс двух градусов, что примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

Теплый воздух задержится в городе до конца 30 декабря, в течение дня в столице ожидается облачность с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя, продолжил синоптик.

В первой половине дня, по словам Леуса, воздух в Москве прогреется до плюс одного-трех градусов. Затем в городе из-за ухода циклона начнет холодать.

Поэтому 31 декабря начнется с положительных температур, но ближе к полудню температура опустится ниже нуля, пояснил Леус. В этот период осадки в виде дождя сменятся снегом, на дорогах образуется гололедица.

В течение дня, по словам синоптика, температура продолжит снижаться.

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«В ночь с 31 декабря на 1 января, в момент смены года, скажем так, температура в столице опустится до минус пяти-десяти [градусов]. 1 января тоже будет довольно прохладно, днем в пределах минус четырех-девяти [градусов] и с небольшими осадками в виде слабого снега», — заключил синоптик.

Небольшие морозы в Москве со значительным количеством снега в новогоднюю ночь ранее прогнозировал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.