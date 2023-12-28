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Абрамченко рассказала, почему подорожал новогодний стол россиян

Абрамченко: новогодний стол подорожал на 8% из-за яиц, мандаринов и шампанского
В этом году стоимость новогоднего стола вырастет на 8%, рассказала Абрамченко. По ее словам, это связано с ростом цен на мандарины, курицу, яйца и шампанское, при этом цены на икру в этом году на порядок ниже
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за роста цен на мандарины, курицу, яйца и шампанское, рассказала в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет на 8% дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов — они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», — сообщила она.

Выросло в цене и отечественное игристое — но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру, наоборот, снизились, заявила Абрамченко. «Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение», — добавила вице-премьер.

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Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Цены на курицу и куриные яйца в России растут с начала года. Так, по оценке Росстата, куриное мясо за год (декабрь к декабрю) подорожало более чем на 25%, тогда как яйца — на рекордные 59%. В целом с начала года рост цен в стране составил 7,12% (в прошлом году было 11,94%).

На ситуацию с ростом цен в этом месяце обратил внимание Владимир Путин. На прямой линии 14 декабря он заявил, что быстрый рост цен на яйца — это сбой в работе правительства. Президент принес извинения россиянам за эту ситуацию. Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

По данным «Руспродсоюза», основными блюдами праздничного стола россиян на Новый год остаются салат оливье и селедка под шубой, блюда из птицы, бутерброды с красной икрой, сырная и мясная нарезки.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Новый Год курица Виктория Абрамченко яйца икра шампанское
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