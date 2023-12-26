Сергей Собянин: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Собянин напомнил о бесплатных парковках в Москве в новогодние праздники

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Парковки будут бесплатными на всех улицах, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час, уточнил он. Исключение составят парковки со шлагбаумом — там будет действовать обычный тариф.

Власти Москвы традиционно отменяют плату за парковку на улицах города в дни государственных праздников. Московский паркинг ведет календарь таких дней. В 2023 году дней с бесплатной парковкой не осталось, календарь на 2024 год пока не опубликован.

Новогодние каникулы в этом году продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Россияне будут отдыхать на один день дольше обычного, так как последние дни декабря выпадают на субботу и воскресенье.

Первым рабочим днем 2024 года будет вторник, 9 января.