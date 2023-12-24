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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Вильфанд: в Москве не ожидается сильных морозов в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы и много снега, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ожидается минус 2-7 градусов ночью и минус 1-4 градуса днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем», — сказал Вильфанд. Он уточнил, что высота снежного покрова в столице достигла 18-29 см в зависимости от района и добавил, что на следующей неделе она начнет подрастать.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В канун католического Рождества, 25 декабря, по словам Вильфанда, в Москве будет мягкая погода с небольшими отрицательными температурами. Он отметил, что температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3-4 градуса. В канун Рождества ожидается небольшой снег и до минус 4-6 градусов, днем 25 декабря будет минус 2-4 градуса.

15 декабря в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в ближнем Подмосковье — до 33% от климатической нормы декабря. Ученые прогнозировали, что за сутки в столице выпадет рекордное количество осадков — 23 мм, благодаря чему сугробы вырастут на 12–15 см и достигнут полуметра.

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Теги
Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода Новый год Москва
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