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Пандемия коронавируса ,  
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От прибывающих в Турцию начали требовать справку об отсутствии COVID

Все, кто прилетает в Турцию, обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 и появления более заразного штамма в стране ввели комендантский час и запретили музыку по ночам
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Все люди, прибывающие в Турцию из-за границы, теперь должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. С 28 декабря требование коснется тех, кто прилетает в страну, с 30 декабря — граждан, прибывающим на наземном и морском транспорте.

По словам главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи, без справки, полученной не более чем за 72 часа до прибытия, в страну не пустят. Гражданам предоставят возможность пройти тестирование при въезде в Турцию, при выявлении коронавируса их поместят на карантин.

Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года. Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Минздрав Великобритании сообщил о нем 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее. Кроме того, он может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году, предупредили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Власти Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год
Общество
Фото:Виктория Вотоновская / ТАСС

Помимо Великобритании новый штамм коронавируса выявили в Турции, Германии, Дании, Австралии, Франции и Японии. Последняя закрыла границы до конца января, также въезд в страну запретили Саудовская Аравия, Оман и Кувейт. Ряд европейских стран приостановили авиасообщение с Великобританией, временно полеты туда отменила и Россия.

По числу заразившихся коронавирусом Турция занимает седьмое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 2,1 млн заболевших COVID-19, умерли свыше 19 тыс. человек.

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На фоне высокого суточного прироста новых заразившихся власти Турции ужесточили ограничения. С 1 декабря в стране в выходные действует комендантский час — с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В будние дни власти запретили выходить на улицу с 21:00 до 5:00. Эта мера будет действовать в Турции и в новогодние праздники — с 1 декабря по 4 января.

В российском посольстве в Турции сообщили, что туристы освобождены от ограничений по выходу на улицу в выходные дни. «Лица, приобретающие у туристических агентств туры, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, при перемещении на общественном транспорте и предъявлении соответствующего документа, подтверждающего их туристический статус, не попадают под ограничения», — заявили дипломаты.

В Турции на новогодние праздники объявили комендантский час
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Власти Турции также запретили любые музыкальные мероприятия после 22:00, включая живые выступления и прослушивания записанной музыки. Мера будет действовать и в новогоднюю ночь. В нее отелям и ресторанам при них запретили проводить развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, балы, шоу и гала-ужины. Представители турецких отелей и принимающих компаний заявили, что если клиент оплатил новогоднее мероприятие, то отели вернут средства туристам либо напрямую, либо через туроператора, передала Ассоциация туроператоров России.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила авиасообщение с другими странами. Постепенно отменять это ограничение она начала летом. Одной из немногих стран, в которую вновь смогли летать россияне, стала Турция. Россия возобновила с ней авиасообщение 1 августа.

За первый месяц открытия полетов Турцию посетили почти 440 тыс. российских туристов, сообщило Министерство культуры и туризма республики. Доля России по итогам августа от всего въездного турпотока достигла 24,2% — то есть почти каждый четвертый турист приехал тогда в Турцию из России.

Автор
Виктория Полякова
Турция коронавирус
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