От прибывающих в Турцию начали требовать справку об отсутствии COVID

Все, кто прилетает в Турцию, обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 и появления более заразного штамма в стране ввели комендантский час и запретили музыку по ночам

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Все люди, прибывающие в Турцию из-за границы, теперь должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. С 28 декабря требование коснется тех, кто прилетает в страну, с 30 декабря — граждан, прибывающим на наземном и морском транспорте.

По словам главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи, без справки, полученной не более чем за 72 часа до прибытия, в страну не пустят. Гражданам предоставят возможность пройти тестирование при въезде в Турцию, при выявлении коронавируса их поместят на карантин.

Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года. Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Минздрав Великобритании сообщил о нем 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее. Кроме того, он может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году, предупредили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.