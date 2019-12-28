Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

«[Обмен состоится] в это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры нормандской четверки», — приводится заявление Морозовой на ее сайте.

По ее словам, Киев должен передать Донбассу 87 человек, а Донецк и Луганск в свою очередь — 55 человек.

Ранее источник РБК, участвовавший в обсуждении условий обмена пленными на видеоконференции представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Москвы, Киева и ОБСЕ, сообщал, что обмен может пройти 29 или 30 декабря.