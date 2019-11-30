Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике Общество, 15:42 «Росатом» опубликовал истории розыгрышей академиком Курчатовым коллег Общество, 15:40 Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани Общество, 15:29 В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения Общество, 15:14 На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане Политика, 15:09 Российские гандболистки стартовали на чемпионате мира с разгромной победы Спорт, 15:02 Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху» Общество, 15:01 МИД объяснил проблему с перелетом чешской делегации из Москвы в Казань Политика, 14:52 СМИ сообщили о найденных в Ленобласти внучкой останках пропавшей бабушки Общество, 14:46 Посольство заявило об отсутствии россиян среди раненых в Гааге Общество, 14:28 «Амур» разгромил «Спартак» в матче КХЛ Спорт, 14:26 В Госдуме оценили план Apple изменить политику обозначения спорных границ Политика, 14:23 Песков анонсировал встречу Путина с бизнесом в конце декабря Политика, 14:07 Российская лыжница выиграла медаль на этапе Кубка мира в Финляндии Спорт, 13:53
Украинский кризис ,  
0 
На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане

В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

Всего по делу проходили 445 человек, в том числе чиновники и сотрудники правоохранительных органов (следователи, прокуроры и судьи). Суд признал виновными в преступлениях 59 человек, 46 из них было предъявлено обвинение, сообщили в ГПУ.

По данным прокуратуры, за все время расследований по Евромайдану было изучено свыше 4,1 тыс. уголовных правонарушений. В ведомстве сообщили, что во время событий пострадало более 2,4 тыс. человек: в частности, 1,7 гражданских и свыше 700 сотрудников правопорядка.

Политика
Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

21 ноября, в годовщину начала Евромайдана 2013–2014 годов (День достоинства и свободы), в центре Киева произошли столкновения между полицией и активистами, установившими на площади символические палатки. Как сообщала газета «Украинская правда», вечером в этот день на майдане Незалежности собралось около сотни человек: они требовали наказать виновных в гибели людей во время Евромайдана, после чего начали поджигать покрышки.

Акции протеста в Киеве начались осенью 2013-го и продолжились в 2014 году. Причиной стал отказ администрации экс-президента Украины Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Теги: Евромайдан, Украина, ГПУ, обвинение
Материалы по теме
Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана
Политика
На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана
Политика
Зеленский сообщил о желании Порошенко возглавить новый Майдан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter