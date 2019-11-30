На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане

На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане

В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

Всего по делу проходили 445 человек, в том числе чиновники и сотрудники правоохранительных органов (следователи, прокуроры и судьи). Суд признал виновными в преступлениях 59 человек, 46 из них было предъявлено обвинение, сообщили в ГПУ.

По данным прокуратуры, за все время расследований по Евромайдану было изучено свыше 4,1 тыс. уголовных правонарушений. В ведомстве сообщили, что во время событий пострадало более 2,4 тыс. человек: в частности, 1,7 гражданских и свыше 700 сотрудников правопорядка.

21 ноября, в годовщину начала Евромайдана 2013–2014 годов (День достоинства и свободы), в центре Киева произошли столкновения между полицией и активистами, установившими на площади символические палатки. Как сообщала газета «Украинская правда», вечером в этот день на майдане Незалежности собралось около сотни человек: они требовали наказать виновных в гибели людей во время Евромайдана, после чего начали поджигать покрышки.