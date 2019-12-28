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Зеленский подтвердил дату обмена пленными с Донбассом

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен пройти в воскресенье, 29 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на его сайте.

«Должен быть обмен. Завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — сказал Зеленский.

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова также сообщала, что обмен состоится 29 декабря. По ее словам, он пройдет по принципу «всех установленных на всех установленных». Она рассказала, что Киев должен передать 87 человек, а Луганск и Донецк — 55 человек.

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Политика

Ранее в декабре трехсторонняя контактная группа договорилась по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца 2019 года. Морозова отмечала, что Киев еще работает над окончательным списком лиц, а также над датой обмена. Источник РБК отмечал, что он должен состояться 29 или 30 декабря. Принципиальная договоренность об обмене до конца года была достигнута 9 декабря на саммите «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Теги: Украина, Донбасс, обмен пленными, Владимир Зеленский
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Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
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