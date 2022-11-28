Словарь Уэбстера выбрал словом года «газлайтинг»

Словом года по версии словаря Уэбстера стало слово «газлайтинг», его сейчас употребляют в том числе в политическом контексте. Термин означает введение в заблуждение с целью внушить объекту манипуляции мысли о его неадекватности

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Словом года в английском языке стало понятие «газлайтинг» (gaslighting), которое означает психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности, объявили составители словаря Уэбстера, издательство Merriam-Webster.

В 2022 году число запросов о значении слова газлайтинг увеличилось на 1740%, причем высокий интерес сохранялся в течение всего года, указывает Merriam-Webster. «В наш век дезинформации — «фейковых новостей», теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени», — говорится в сообщении издательства.

Полное определение «газлайтинга» на сайте словаря звучит так: «психологическое манипулирование человеком, как правило, в течение длительного периода, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний, и обычно приводит к спутанности сознания, потере уверенности и чувства собственного достоинства, неуверенности в своей эмоциональной или психической устойчивости», а также к зависимости жертвы от манипулятора.

Словарь Уэбстера — «Американский толковый словарь английского языка» — был создан Ноа Уэбстером в первой половине XIX века. Современный словарь, который пополняет и актуализирует издательство Merriam-Webster, существует в электронном виде, основой для него стала одиннадцатая печатная версия словаря.

Термин происходит от названия пьесы 1938 года британского писателя Патрика Гамильтона «Gas light» («Газовый свет») и одноименного фильма Джорджа Кьюкора, снятого в 1944-м на ее основе. По сюжету пьесы мужчина пытается заставить жену поверить, что она сходит с ума. Он якобы уходит из дома на работу, и по вечерам через определенное время после своего ухода приглушает газовое освещение (gas lights) в доме. Женщину начинает угнетать атмосфера в доме, где когда-то убили ее тетю, ей кажется, что на пустом заколоченном чердаке, где собраны вещи покойной, раздаются тихие шорохи и шаги. Мужчина уверяет жену, что свет на самом деле не тускнеет, на чердаке никого нет и что она не может доверять своим ощущениям.

Использование этого слова в современном английском языке часто связано с более широким, в том числе политическим, контекстом и может быть описано как «практика грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно для личной выгоды». В этом контексте слово хорошо сочетается с другими терминами, относящимися к современным формам обмана и манипуляций, таким как «фейковые новости», «дипфейк» и «искусственный интеллект», отмечают составители словаря.

Помимо слова «газлайтинг», Merriam-Webster выделило еще семь слов, которые стали значимыми для 2022 года. Это:

« олигарх » (oligarch), интерес к которому возник в связи с санкциями западных стран в отношении российских бизнесменов в марте 2022 года. В трактовке словаря в современном английском языке это слово означает людей, которые «поддерживают тесные связи с высшими правительственными кругами» и «за счет частного приобретения государственных активов накопили большое состояние — в виде счетов в иностранных банках или недвижимости в других странах»;

» (oligarch), интерес к которому возник в связи с санкциями западных стран в отношении российских бизнесменов в марте 2022 года. В трактовке словаря в современном английском языке это слово означает людей, которые «поддерживают тесные связи с высшими правительственными кругами» и «за счет частного приобретения государственных активов накопили большое состояние — в виде счетов в иностранных банках или недвижимости в других странах»; « омикрон » (omicron) — название штамма коронавируса, распространенного в 2022 году;

» (omicron) — название штамма коронавируса, распространенного в 2022 году; « кодифицировать » (codify) — относится к процессу, с помощью которого конгресс США может принимать законы; это слово буквально означает «создать код», причем «код» здесь является синонимом «закона». Интерес к нему обусловлен решением Верховного суда США, проголосовавшего за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне;

» (codify) — относится к процессу, с помощью которого конгресс США может принимать законы; это слово буквально означает «создать код», причем «код» здесь является синонимом «закона». Интерес к нему обусловлен решением Верховного суда США, проголосовавшего за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне; аббревиатура LGBTQIA , которая означает «лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуальные/агендерные» люди;

, которая означает «лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуальные/агендерные» люди; «наделенный сознанием, разумный» (sentient) — интерес к понятию связан с заявлением инженера Google, который заявил, что у созданного компанией искусственного интеллекта (ИИ) LaMDA есть признаки собственного сознания. Инженера отстранили от работы в июне;

(sentient) — интерес к понятию связан с заявлением инженера Google, который заявил, что у созданного компанией искусственного интеллекта (ИИ) LaMDA есть признаки собственного сознания. Инженера отстранили от работы в июне; «суглинистая» (loamy) — обычно выступает прилагательным к описанию качеств почвы. Означает почву, «состоящую из суглинка, рыхлой смеси различных пропорций глины, ила и песка». Люди стали искать значение слова в связи с появлением браузерной игры-головоломки Wordle. Игровой процесс устроен таким образом, что каждый день игрокам предлагают угадать одно слово из пяти букв, на это дается шесть попыток. Популярность игры «отправляла людей к словарю» за множеством редких пятибуквенных слов, указывает Merriam-Webster. Но 29 августа, когда это слово было словом Quordle, популярность словарной статьи выросла на 4,5 млн процентов.

(loamy) — обычно выступает прилагательным к описанию качеств почвы. Означает почву, «состоящую из суглинка, рыхлой смеси различных пропорций глины, ила и песка». Люди стали искать значение слова в связи с появлением браузерной игры-головоломки Wordle. Игровой процесс устроен таким образом, что каждый день игрокам предлагают угадать одно слово из пяти букв, на это дается шесть попыток. Популярность игры «отправляла людей к словарю» за множеством редких пятибуквенных слов, указывает Merriam-Webster. Но 29 августа, когда это слово было словом Quordle, популярность словарной статьи выросла на 4,5 млн процентов. «рейд» (raid) — число запросов о значении этого слова выросло на 970% в начале августа, когда ФБР выдало ордер на обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Это событие называли «рейдом» — в значении «внезапное вторжение стражей порядка».

В прошлом году издатели словаря назвали словом года «вакцину» (vaccine).