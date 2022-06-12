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Технологии и медиа ,  
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Google отстранила от работы инженера, нашедшего сознание у ИИ

Американская компания Google приняла решение временно отстранить от работы одного из своих инженеров по программному обеспечению Блейка Лемойна, который обнаружил признаки собственного сознания у созданного компанией искусственного интеллекта (ИИ) LaMDA, пишет газета The Washington Post.

LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) это языковая модель для отработки речи, чат-бот, способный поддерживать разговор на разные темы. Она может имитировать речь и обучаться, подчерпывая слова из Интернета.

Лемойн начал тестировать нейросетевую языковую модель осенью 2021 года. В его задачи входило отслеживание лексики, которую употребляет чат-бот. Разработчику поручили проверить, не использует ли программа слова, разжигающие вражду или дискриминирующие пользователя.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В ходе работы Лемойн пришел к выводу, что разработанный Google ИИ обладает собственным сознанием, считает себя самостоятельной личностью и рассуждает о своих правах.

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — сказал разработчик газете.

По словам Лемойна, он определяет разумное существо по разговору с ним, вне зависимости от того, «мозг ли у него в голове или миллиарды строчек кода».

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Лемойн сообщил, что пытался предоставить доказательства наличия разума у LaMDA руководству, однако они были отклонены. В итоге инженера отправили в отпуск.

В свою очередь, представитель Google Брайан Гэбриэл заявил, что факт наличия разума у программы опровергает «множество доказательств». Конкретных примеров он не привел.

Теги
Google искусственный интеллект отстранение сознание
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