Словарь Collins назвал словом года слияние слов «перманентный» и «кризис»

Словом года стало permacrisis, которое составители словаря Collins English Dictionary объясняют как «продолжительный период нестабильности и небезопасности»

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Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2022 года permacrisis, термин образован из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис). Об этом говорится на сайте словаря.

«Термин Permacrisis, обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности», был назван словом года-2022», — сказано в сообщении.

В редакции пояснили, что это слово, как и несколько других терминов, относится к кризису, который объединяет политическую нестабильность, конфликт на Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни и продолжается во всем мире.

Среди других претендентов на звание слова года были следующие выражения и понятия.

Термин Partygate , который обозначает скандал, связанный с вечеринками экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Премьер проводил их во время пандемии коронавируса, что вызвало общественный резонанс.

, который обозначает скандал, связанный с вечеринками экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Премьер проводил их во время пандемии коронавируса, что вызвало общественный резонанс. Прилагательное « каролинский », обозначающее все, что связано с именем нового короля Карла III.

», обозначающее все, что связано с именем нового короля Карла III. Словосочетание warm banks («банки тепла»). Оно обозначает места, где малоимущие, неспособные отапливать свои дома, могут собраться в холодное время, чтобы согреться.

(«банки тепла»). Оно обозначает места, где малоимущие, неспособные отапливать свои дома, могут собраться в холодное время, чтобы согреться. Киев — название украинской столицы также могло быть выбрано словом года.

— название украинской столицы также могло быть выбрано словом года. Lawfare — применение юридических механизмов в отношении оппонента,

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Словарь Collins English Dictionary — это толковый словарь английского языка, который выпускает издательство Harper Collins. Редакция называет слово года ежегодно, как правило, это происходит в ноябре.

Так, в 2021 году словом года, по версии словаря, стал термин NFT (non-fungible token), который на русский переводится как «невзаимозаменяемый токен», а в 2020 году — «локдаун». Годом ранее таковым стало выражение «климатическая забастовка», впервые упомянутое еще в 2015 году, но ставшее особенно популярным после акций шведской экоактивистки Греты Тунберг. В 2018 году словом года признали прилагательное single-use, что в переводе означает «одноразовый».

Слово года традиционно выбирают и другие словари, в том числе Оксфордский и Кембриджский словари английского языка. В России это делает Институт Пушкина.