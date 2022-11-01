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Словарь Collins назвал словом года слияние слов «перманентный» и «кризис»

Словарь Collins выбрал permacrisis словом 2022 года
Словом года стало permacrisis, которое составители словаря Collins English Dictionary объясняют как «продолжительный период нестабильности и небезопасности»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2022 года permacrisis, термин образован из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис). Об этом говорится на сайте словаря.

«Термин Permacrisis, обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности», был назван словом года-2022», — сказано в сообщении.

В редакции пояснили, что это слово, как и несколько других терминов, относится к кризису, который объединяет политическую нестабильность, конфликт на Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни и продолжается во всем мире.

Среди других претендентов на звание слова года были следующие выражения и понятия.

  • Термин Partygate, который обозначает скандал, связанный с вечеринками экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Премьер проводил их во время пандемии коронавируса, что вызвало общественный резонанс.
  • Прилагательное «каролинский», обозначающее все, что связано с именем нового короля Карла III.
  • Словосочетание warm banks («банки тепла»). Оно обозначает места, где малоимущие, неспособные отапливать свои дома, могут собраться в холодное время, чтобы согреться.
  • Киев — название украинской столицы также могло быть выбрано словом года.
  • Lawfare — применение юридических механизмов в отношении оппонента,
  • Vibe shift — значительное изменение доминирующей тенденции в культуре.
  • Quiet quitting — «тихое увольнение», обозначающее ситуацию, когда сотрудник исполняет только свои прямые обязанности.
  • Sportswashing — продвижение спортивного мероприятия, чтобы отвлечь внимание от спорной деятельности.
  • Splooting — так называют позу, в которой животное лежит на животе c распластанными лапами.

Словарь Collins English Dictionary — это толковый словарь английского языка, который выпускает издательство Harper Collins. Редакция называет слово года ежегодно, как правило, это происходит в ноябре.

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Так, в 2021 году словом года, по версии словаря, стал термин NFT (non-fungible token), который на русский переводится как «невзаимозаменяемый токен», а в 2020 году — «локдаун». Годом ранее таковым стало выражение «климатическая забастовка», впервые упомянутое еще в 2015 году, но ставшее особенно популярным после акций шведской экоактивистки Греты Тунберг. В 2018 году словом года признали прилагательное single-use, что в переводе означает «одноразовый».

Слово года традиционно выбирают и другие словари, в том числе Оксфордский и Кембриджский словари английского языка. В России это делает Институт Пушкина.

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Татьяна Зыкина
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