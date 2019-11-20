Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 19 ноя, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 19 ноя, 12:08
В Госдуме предложили ввести льготы на перелеты для студентов до 30 лет Общество, 04:40 Главу колледжа в Благовещенске уволили из-за стрельбы в учебном заведении Общество, 04:29 Госорганы передадут МФЦ прием граждан к 2024 году Политика, 04:06 Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине Общество, 04:03 «Ведомости» назвали потери авиакомпаний из-за запрета на полеты в Грузию Бизнес, 03:27 В Совфеде предложили установить единый штраф за нарушение тишины ночью Общество, 02:58 Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском Политика, 02:52 В Нидерландах обнаружили 25 нелегальных мигрантов в холодильной камере Общество, 02:42 СМИ узнали о планах РЖД отказаться от приватизации пригородных перевозок Бизнес, 02:37 В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору Политика, 02:13 Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Спорт, 02:01 В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину Общество, 01:42 Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020 Спорт, 01:32 СМИ сообщили имя нового министра иностранных дел Канады Политика, 01:22
Бизнес ,  
0 
«Ведомости» назвали потери авиакомпаний из-за запрета на полеты в Грузию
Перевозчики рассчитывают получить 3,2 млрд руб. в качестве компенсации, однако власти затягивают вопрос с выплатами
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Введенный в июле запрет на авиаперелеты в Грузию обошелся отечественным перевозчикам в общей сложности в 3,2 млрд руб, сообщили газете «Ведомости» источники в двух авиакомпаниях. Свои расчеты в Министерство транспорта они представили, поскольку летом власти обещали компенсировать потери из бюджета.

Указывается, что больше всего в деньгах потеряли «Уральские авиалинии» (от 1 млрд до 1,3 млрд руб.). По 600-700 млн руб. недосчитались «Аэрофлот» и S7. Также пострадали «Победа», Red Wings и Smartavia.

В Минтрансе выплачивать компенсацию не спешат, поскольку считают, что невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков. Однако компании указывают, что самолеты, которые должны были летать в Грузию, до августа простаивали, а их переориентация на другие направления вынудила перевозчиков снижать цены на билеты.

Источник газеты в одной из авиакомпаний предположил, что тема компенсаций будет и дальше обсуждаться в вяло текущем режиме, а потом умрет автоматически, когда Грузию снова откроют.

8 июля этого года Россия ввела запрет на прямые полеты в Грузию. Поводом для этого решения стали протестные акции в Тбилиси, вызванные тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. В октябре СМИ сообщали о возобновлении авиасообщения, однако в Росавиации эту информацию опровергли.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Грузия, авиакомпании
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Грузии оппозиция вновь установила палатки возле здания парламента
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter