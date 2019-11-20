«Ведомости» назвали потери авиакомпаний из-за запрета на полеты в Грузию

Перевозчики рассчитывают получить 3,2 млрд руб. в качестве компенсации, однако власти затягивают вопрос с выплатами

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Введенный в июле запрет на авиаперелеты в Грузию обошелся отечественным перевозчикам в общей сложности в 3,2 млрд руб, сообщили газете «Ведомости» источники в двух авиакомпаниях. Свои расчеты в Министерство транспорта они представили, поскольку летом власти обещали компенсировать потери из бюджета.

Указывается, что больше всего в деньгах потеряли «Уральские авиалинии» (от 1 млрд до 1,3 млрд руб.). По 600-700 млн руб. недосчитались «Аэрофлот» и S7. Также пострадали «Победа», Red Wings и Smartavia.

В Минтрансе выплачивать компенсацию не спешат, поскольку считают, что невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков. Однако компании указывают, что самолеты, которые должны были летать в Грузию, до августа простаивали, а их переориентация на другие направления вынудила перевозчиков снижать цены на билеты.

Источник газеты в одной из авиакомпаний предположил, что тема компенсаций будет и дальше обсуждаться в вяло текущем режиме, а потом умрет автоматически, когда Грузию снова откроют.

8 июля этого года Россия ввела запрет на прямые полеты в Грузию. Поводом для этого решения стали протестные акции в Тбилиси, вызванные тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. В октябре СМИ сообщали о возобновлении авиасообщения, однако в Росавиации эту информацию опровергли.