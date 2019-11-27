СМИ узнали об отсрочке возобновления полетов в Грузию

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного летом этого года, отложили до 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, рассматривался вариант с восстановлением полетов до Нового года. Однако, утверждает собеседник, не позволяет это сделать политическая ситуация в Грузии. Скорее всего, авиасообщение между странами возобновят в первой половине 2020 года.

Решение о восстановлении авиасообщения будет приниматься также в одностороннем порядке, как и решение о временном прекращении полетов, добавляет газета.

О том, что авиасообщение с Грузией откладывает, подтверждает и экс-замглавы МИД России, член Совета Федерации Григорий Карасин, который по-прежнему отвечает за диалог с Грузией, несмотря на переход из МИДа в Совет Федерации. В беседе с изданием он отметил, что в вопросе авиасообщения многое зависит от того, насколько будет здоровой атмосфера в наших двусторонних отношениях. «Должна быть соответствующая морально-политическая обстановка, и пока говорить о том, что она уже создана, было бы ошибкой», — приводит издание его слова. При этом Карасин не стал увязывать напрямую восстановление авиасообщения с протестами в Тбилиси.