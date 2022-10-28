МВД Узбекистана: в республику за три последних месяца въехали около 189 тыс. россиян

В Узбекистан за три последних месяца въехали 189 тыс. россиян

По данным МВД республики, мужчин среди въехавших в Узбекистан граждан России в два раза больше, чем женщин

Вид на Ташкент (Фото: Джафар Халилов / Global Look Press)

В Узбекистан за последние три месяца въехали почти 190 тыс. граждан России, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на МВД республики.

«За последние три месяца 2022 года в Узбекистан прибыло в общей сложности 189 175 граждан России. Из них 121 тыс. 757 мужчин и 67 тыс. 688 женщин», — говорится в сообщении.

Всего за девять месяцев в Узбекистан въехали более 318 тыс. россиян.

Сколько россиян выехали за это время, МВД не уточняет.

В Узбекистан россияне могут въезжать без получения визы, только с действующим заграничным паспортом.

В первом квартале 2022 года в страну въехали более 50 тыс. россиян, писал ранее «Коммерсантъ» (сколько из них осталось, неизвестно). В 2021-м их было в 3,5 раза меньше.

30 сентября, через несколько дней после объявления в России частичной мобилизации, МИД Узбекистана сообщил о возросшем числе прибывающих в республику россиян. Ведомство предупредило, что их нахождение в стране регулируется законами Узбекистана и международными актами, которые затрагивают в том числе процедуру депортации. Как отметили в министерстве, иностранцы, «не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат».

В первые дни после объявления частичной мобилизации на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки, позже власти этих стран сообщили, что поток желающих пересечь границу сократился. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил 4 октября, что с 21 сентября в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. В МВД Грузии в конце октября отчитались, что за девять месяцев 2022 года в страну приехали и остались там 112 733 гражданина России.