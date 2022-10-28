В Узбекистан за три последних месяца въехали 189 тыс. россиян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Omoikiri стала победителем премии Best for life design award Пресс-релиз, 16:05
Набиуллина анонсировала дополнительные дискуссии по цене «Открытия» Финансы, 16:05
Мосбиржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони с 31 октября Инвестиции, 16:00
Матвиенко ответила покинувшим Россию приписываемыми Черчиллю словами Политика, 15:56
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 15:56
Неизвестный проник в дом Пелоси и напал на ее мужа Политика, 15:54
Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе Авто, 15:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:50
Во Владивостоке опровергли планы установить памятник Сталину Политика, 15:49
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 15:44
Колосков призвал не переоценивать успехи Черчесова в Лиге Европы Спорт, 15:43
Пушилин сообщил об успехах почти на всей линии соприкосновения Политика, 15:43
Внедрили CRM, а продажи не взлетели. В чем может быть причина Pro, 15:39
Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи Политика, 15:37
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Узбекистан за три последних месяца въехали 189 тыс. россиян

МВД Узбекистана: в республику за три последних месяца въехали около 189 тыс. россиян
По данным МВД республики, мужчин среди въехавших в Узбекистан граждан России в два раза больше, чем женщин
Вид на Ташкент
Вид на Ташкент (Фото: Джафар Халилов / Global Look Press)

В Узбекистан за последние три месяца въехали почти 190 тыс. граждан России, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на МВД республики.

«За последние три месяца 2022 года в Узбекистан прибыло в общей сложности 189 175 граждан России. Из них 121 тыс. 757 мужчин и 67 тыс. 688 женщин», — говорится в сообщении.

Всего за девять месяцев в Узбекистан въехали более 318 тыс. россиян.

Сколько россиян выехали за это время, МВД не уточняет.

В Узбекистан россияне могут въезжать без получения визы, только с действующим заграничным паспортом.

В первом квартале 2022 года в страну въехали более 50 тыс. россиян, писал ранее «Коммерсантъ» (сколько из них осталось, неизвестно). В 2021-м их было в 3,5 раза меньше.

Читайте на РБК Pro
Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Кризис нипочем: какие soft skils помогут добиться финансового процветания
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать

30 сентября, через несколько дней после объявления в России частичной мобилизации, МИД Узбекистана сообщил о возросшем числе прибывающих в республику россиян. Ведомство предупредило, что их нахождение в стране регулируется законами Узбекистана и международными актами, которые затрагивают в том числе процедуру депортации. Как отметили в министерстве, иностранцы, «не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат».

В первые дни после объявления частичной мобилизации на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки, позже власти этих стран сообщили, что поток желающих пересечь границу сократился. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил 4 октября, что с 21 сентября в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. В МВД Грузии в конце октября отчитались, что за девять месяцев 2022 года в страну приехали и остались там 112 733 гражданина России.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Узбекистан МВД
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян
Общество
В Казахстан после объявления мобилизации въехали более 200 тыс. россиян
Политика
МВД Грузии сообщило о переезде в страну 112 тыс. россиян с начала года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter