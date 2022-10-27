Как Белоруссия принимает уезжающих после объявления мобилизации россиян

Отъезд тысяч людей из России после объявления частичной мобилизации повлиял на обстановку в странах наиболее популярных релокаций. С чем сталкиваются те, кто уехал в Белоруссию, — в материале РБК

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, выезд в Минск оказался самым бюджетным вариантом для тех, кто рассматривал возможность переезда. Цена билета на идущую дважды в день скоростную «Ласточку» — от 1200 руб., на авиарейс в белорусскую столицу — от 3 тыс. Плюс возможность пересечь границу на собственном автомобиле или рейсовом автобусе, въезд по внутреннему паспорту и облегченные условия пересечения границы в соответствии с правилами Союзного государства — проверка документов, особенно в поезде, носит формальный характер.

По этой причине точных данных о том, сколько россиян въехали в республику сразу после 24 февраля, когда началась специальная военная операция, или уже осенью, нет. Но поезда в Минск из российской столицы в конце сентября — начале октября шли заполненными. А реакция местных рынков недвижимости и потребительских услуг была заметной.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), поток организованных туристов из России в Белоруссию летом 2022 года вырос на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма страны Ирина Воронович в конце сентября заявила, что в 2022 году республику посетило более 300 тыс. россиян, подчеркнув, что статистика не учитывает тех, кто находится в командировке. Эти данные также не учитывают тех, кто организовал поездку самостоятельно.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии РБК пояснили, что не располагают данными о числе въехавших в страну с начала мобилизации россиян, так как на границе с Россией нет белорусских пограничников.

Минск является удобным транзитным узлом — несмотря на международные санкции, национальный авиаперевозчик «Белавиа» по-прежнему летает в Армению, Грузию, Турцию и другие страны. Из Минска можно быстро доехать на автобусе до Польши и стран Прибалтики (при условии наличия документов на въезд, пересечь границу с туристической шенгенской визой уже невозможно).

Как наплыв россиян сказался на рынке недвижимости

Для рынка недвижимости Белоруссии массовый приезд россиян оказался шоком. Цены на аренду жилья посуточно осенью в Минске выросли вдвое. «С начала мобилизации к нам в офис ежедневно поступало очень много звонков от россиян, — рассказывает сотрудник одного из минских агентств недвижимости Оксана. — Конечно, мы старались помочь, но заявок было слишком много, кому-то приходилось отказывать. Была одна семья, муж с женой, дети, две собачки и два котика. Искали квартиру на месяц. Ну что тут сделаешь?» Большинство искали квартиру на месяц-два, люди не понимали, как долго задержатся в стране, продолжает рассказывать Оксана. «В основном приезжали семьями. Некоторые, я знаю, намерены были остаться — устраивали детей в сады и школы», — говорит она.

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В итоге ставки на рынке недвижимости подскочили. Спустя месяц после начала мобилизации ажиотажный спрос на жилье утих, но найти хорошую квартиру по приемлемой цене непросто. Посуточно снять квартиру в Минске можно от $20 за ночь, те же цены и в хостелах при одноместном размещении.

Недорогие трехзвездочные отели в Минске стартуют от $35 за одного в номере и $40 за двоих без завтрака. Четырехзвездочный отель с завтраком на двоих будет стоить от $90. Забронировать номер можно через любой из российских агрегаторов, почти в каждом объекте размещения сейчас достаточно свободных номеров.

«Только не россияне с краткосрочной арендой! Это первое, что я слышу, когда звоню своим клиентам договариваться о просмотре квартиры», — рассказывает риелтор Марина, которая помогает сдавать жилье в центре Минска. По ее словам, в высоком ценовом сегменте и выше среднего арендодатели стремятся избегать съемщиков, которые приехали в страну без конкретных планов. «Есть среди ищущих квартиры и такие, кто говорит, что планирует снимать на длительный срок, а на самом деле хотят пожить пару месяцев, пока ситуация не уляжется. Обычно они сразу отказываются, как только я сообщаю, что при отказе от аренды менее чем через полгода после заключения контракта депозит не возвращается», — говорит Марина. «Что будет с рынком, если все русские вдруг уедут, не знаю», — резюмирует она.

На данный момент ставки на аренду квартир в Минске варьируются в диапазоне от $250 до $1500 в месяц в зависимости от количества комнат, удаленности от центра, качества ремонта и общей площади. Однокомнатная или двухкомнатная квартира на окраине площадью до 45 кв. м со старой мебелью и ремонтом обойдется в районе $250–350, двухкомнатная квартира или студия площадью до 70 кв. м в новом спальном районе с относительно новым ремонтом и бытовой техникой или квартира того же метража ближе к центру, но с ремонтом попроще — в $600–750. Жилье в центре города стартует от $900. Оплата в основном принимается в долларах США.

В отличие от России рынок аренды жилья в Белоруссии белый — все сделки заключаются официально, стороны подписывают типовой договор (в Белоруссии единый утвержденный бланк и перечень необходимых документов), который регистрируется в расчетно-справочном центре. Обычно сделки заключаются на год, но можно подписать контракт и на месяц. Примечательно, что если жилье снимает пара, не состоящая в браке, то договор заключается с каждым из жильцов отдельно, а для женатой пары достаточно указать одного из супругов — и многие россияне оформляют аренду на жен.

Что касается покупки недвижимости, то она стала возможна три года назад (прежде в стране действовал закон, запрещающий продажу недвижимости иностранцам). При этом иностранцы по-прежнему не могут владеть землей: то есть можно купить дом, но территория, на которой он находится, будет принадлежать государству. Цены на минском рынке недвижимости последние два года падают. В октябре рост год к году наблюдался только в сегменте однокомнатных квартир. Дешевле всего однокомнатные квартиры на окраине белорусской столицы — от $32 тыс., в центре их цена доходит до $71 тыс.

С какими проблемами столкнутся переезжающие в Белоруссию на ПМЖ

Россияне могут находиться в Белоруссии без визы и регистрации в течение 90 дней, потом необходимо оформлять долгосрочную визу или вид на жительство и регистрироваться по месту пребывания. Для визы российский внутренний паспорт уже не подойдет, а значит, тем, у кого его нет, придется либо обращаться в посольство России в Минске, либо выезжать из страны, или продолжать незаконно находиться в Белоруссии.

В специализированных телеграм-каналах можно обнаружить немало историй россиян, которые утверждают, что выехали в Белоруссию, несмотря на запрет на выезд, долги, наличие повестки и т.п. Только въехавшие в страну рассказывают, какая обстановка на сухопутной и железнодорожной границе. Там же анонимы предлагают свои услуги по пересечению российско-белорусской границы «лестными тропами» в обход КПП и даже перегон автомобиля. Выезд желающим организовывают из Смоленска.

Как для визы, так и для регистрации необходимо предоставить медицинскую страховку, которую можно оформить в любой страховой компании страны. Стоимость для нерезидентов, однако, в разы выше, чем для обладателей белорусского паспорта. Цена годовой страховки без стоматологии на человека обойдется в сумму $1000–1100. Самые бюджетные — государственный «Белгосстрах» и «Купала». Как пояснили в одной из страховых компаний, такая ценовая политика существует не первый год и призвана пресечь так называемый «медицинский туризм» в Белоруссию, так как граждане других стран раньше оформляли себе платные полисы и бюджетно проходили лечение в республике.

Заградительные по сути тарифы не только в страховании — для иностранцев специальные тарифы на мобильную связь. В минском салоне МТС россиянам доступен только один тариф за 20 белорусских рублей ($7,9) в месяц, у оператора Life несколько, но цена для иностранцев выше почти в два раза. Так, 10 Гб интернета и 300 минут звонков для белорусов обойдутся в 8,9 белорусского рубля ($3,5) в месяц, а для россиян — уже 13,9 ($5,5).

Помимо оформления сим-карт Life предоставляет и пакетные услуги — в салоне связи можно открыть местную банковскую карту. В Белоруссии везде принимают карты «Мир», но большинство банков республики не находятся под санкциями, а значит, их картами можно расплачиваться за рубежом и осуществлять валютные переводы. Правда, оформить ее иностранцам можно на особых условиях. В Приорбанке, входящем в группу Raiffeisen, от нерезидентов просят внести на счет депозит в размере 10 тыс. белорусских рублей (почти $4 тыс.), который можно будет забрать лишь в случае закрытия банковской карты и счета. Комиссия за снятие наличных — 15%. Местный Альфа-банк не требует депозита, но возьмет с клиента-иностранца 250 белорусских рублей ($99) за обслуживание и еще 50 ($20) за страховку. В стоимость пакета входит открытие трех карт, ежемесячное обслуживание — от 4,9 белорусского рубля ($2).

В Приорбанке ответили отказом на запрос РБК о числе карт, выданных россиянам с момента объявления мобилизации, в Альфа-банке проигнорировали запрос. При этом сотрудники банков в Минске рассказали, что условия открытия счетов и оформления карт для иностранцев поменялись еще летом, и так сделали многие белорусские банки на фоне так называемых карточных туров, когда россияне из-за санкций начали приезжать в Минск для открытия местных банковских карт и шопинга.