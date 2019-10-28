Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих

Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих

На юго-западе Франции мужчина бросил в здание мечети самодельную зажигательную бомбу, после чего устроил стрельбу. 84-летнего подозреваемого арестовали около его дома

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском городе Байонна, в результате нападения ранения получили два человека. Об этом сообщает France Bleu.

По данным радиостанции, злоумышленник въехал на автомобиле в ограждение мечети. Потом нападавший выскочил из машины и бросил в здание зажигательное взрывное устройство, а после этого начал стрельбу. Издание Sudouest сообщает, что он поджег автомобиль, вероятно, в надежде, что огонь распространится на мечеть.

В полиции отметили, что подозреваемого в нападении, 84-летнего бывшего военного, задержали возле его дома в городе Ланд. В его машине нашли пистолет, а в доме — гранаты. France Bleu отмечает, что задержанный болен раком.

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