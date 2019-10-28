Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 14:01
Apple представила наушники AirPods Pro за 21 тыс. руб. Технологии и медиа, 20:28 Мониторинговая группа ООН не подтвердила ликвидацию аль-Багдади Политика, 20:23 Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах Бизнес, 20:11 Перейти черту: карьера или свой бизнес. Онлайн РБК и Сбербанк Первый, 20:10 В Турции госпитализировали туристку из России с подозрением на инфаркт Общество, 20:06 Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу Бизнес, 20:00 Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Политика, 19:44 Не только центр: где живут московские экспаты РБК и Элитная недвижимость, 19:34 Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл до весны из-за травмы Спорт, 19:28 Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке Общество, 19:25 Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих Общество, 19:20 Неделя до первого снега: как проверить машину к зиме РБК и Dunlop, 19:05 ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Бизнес, 19:00 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:54
Общество ,  
0 
Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих
На юго-западе Франции мужчина бросил в здание мечети самодельную зажигательную бомбу, после чего устроил стрельбу. 84-летнего подозреваемого арестовали около его дома

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском городе Байонна, в результате нападения ранения получили два человека. Об этом сообщает France Bleu.

По данным радиостанции, злоумышленник въехал на автомобиле в ограждение мечети. Потом нападавший выскочил из машины и бросил в здание зажигательное взрывное устройство, а после этого начал стрельбу. Издание Sudouest сообщает, что он поджег автомобиль, вероятно, в надежде, что огонь распространится на мечеть.

Общество
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

В полиции отметили, что подозреваемого в нападении, 84-летнего бывшего военного, задержали возле его дома в городе Ланд. В его машине нашли пистолет, а в доме — гранаты. France Bleu отмечает, что задержанный болен раком.

Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Огнестрельные ранения получили двое пожилых мужчин. Их госпитализировали. Le Parisien пишет, что прокуратура Байонны начала расследование. Мотивы стрелка пока не известны.

В конце июня неизвестный открыл стрельбу возле мечети во французском городе Брест, когда верующие выходили из здания. Он ранил двух человек, в том числе имама. BFM TV и Le Télégramme со ссылкой на источники писали, что тело подозреваемого нашли в машине в коммуне Гипава.

В начале октября неизвестный напал на полицейское управление Парижа, в результате чего погибли четыре сотрудника правоохранительных органов. Мужчина был вооружен ножом.

В середине месяца глава МВД Франции Кристоф Кастанер рассказал, что до этой атаки полицейские предотвратили теракт. По его словам, силовики задержали мужчину, который планировал угнать самолет, вдохновившись терактом, произошедшим в США 11 сентября 2001 года.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Франция, стрельба
Материалы по теме
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Общество
На встрече выпускников университета в Техасе открыли стрельбу
Общество
Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter