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Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Информации о пострадавших нет. На месте дежурят офицеры полиции.

Позднее в ведомстве заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Полиция считает, что выстрел произвели с использованием холостых патронов.

Би-би-си отмечает, что в момент происшествия в мечети, расположенной в районе Илфорд, проходила вечерняя молитва.

Правоохранители расследуют сообщения о том, что в мечеть пытался проникнуть вооруженный мужчина, передает Mirror. Газета со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей пишет, что посетители мечети смогли вывести подозреваемого из здания до того, как он открыл стрельбу.

Полиция ищет предполагаемого стрелка, мечеть из-за инцидента закрыта.

Теги: Лондон, стрельба, мечеть
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