Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Информации о пострадавших нет. На месте дежурят офицеры полиции.

Позднее в ведомстве заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Полиция считает, что выстрел произвели с использованием холостых патронов.

Би-би-си отмечает, что в момент происшествия в мечети, расположенной в районе Илфорд, проходила вечерняя молитва.

Правоохранители расследуют сообщения о том, что в мечеть пытался проникнуть вооруженный мужчина, передает Mirror. Газета со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей пишет, что посетители мечети смогли вывести подозреваемого из здания до того, как он открыл стрельбу.