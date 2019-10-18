Французский министр заявил о предотвращении теракта в стиле «11 сентября»

Французские полицейские предотвратили масштабное нападение до атаки на полицейское управление Парижа, которая произошла в начале октября. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает телеканал France Info.

По его словам, человек планировал совершить нападение, вдохновившись террористической атакой, произошедшей в США 11 сентября 2001 года.

Злоумышленника, как уточнил министр, задержали в сентябре незадолго до атаки на префектуру полиции Парижа. Кастанер отметил, что у задержанного был разработан план, по которому он намеревался угнать самолет.

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