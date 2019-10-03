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Четверо погибли при нападении с ножом в штаб-квартире полиции в Париже
Злоумышленник проник на территорию штаб-квартиры полиции французской столицы и напал с ножом на правоохранителей. Его застрелили полицейские

При нападении мужчины с ножом на полицейское управление Парижа погибли минимум четыре человека. Все жертвы нападения были сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает BFM TV, Le Figaro и Reuters.

Это произошло на острове Сите в историческом центре французской столицы, неподалеку от Нотр-Дам. Район оцепили, а ближайшие к зданию префектуры станции метро закрыли. Сотрудников эвакуировали. На место происшествия прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп, глава МВД республики Кристоф Кастанер и прокурор Парижа.

Нападавший застрелен. По предварительным данным, он сам работал в префектуре полиции более 20 лет. Мотивы преступника пока не известны. Le Figaro уточняет, что нападавшему было 45 лет и у него была инвалидность. По данным BFM, он был глухонемым.

На месте трагедии сейчас работают десятки машин экстренных служб — скорой помощи и пожарных.

Автор: Анна Трунина
Теги: Париж, Франция
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