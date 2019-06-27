Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции

В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV. Это произошло, когда верующие выходили из мечети, около 16:00 час. по местному времени (17:00 мск).

Он успел произвести шесть или семь выстрелов и ранить двух человек, в том числе имама, пишет Le Télégramme. Угрозы жизни пострадавшим нет, нападавший скрылся с места происшествия.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил в Twitter, что правоохранительные органы мобилизованы и разыскивают стрелка.

BFM TV и Le Télégramme также сообщают со ссылкой на источники, что тело предполагаемого стрелка было найдено в машине в соседней с Брестом коммуне Гипава.