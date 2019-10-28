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Что случилось за день. Главные новости РБК
Число экспортеров СПГ предложили увеличить, наказание за пропаганду наркотиков в интернете, игорная зона в Крыму, самые закредитованные работники и Болгария нашла шпиона в посольстве России — главные новости в обзоре РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэк предложил увеличить число экспортеров российского СПГ

Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин предложил увеличить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ из России, следует из его замечаний к законопроекту о поддержке предпринимательства в Арктике, подлинность которых подтвердили РБК два федеральных чиновника.

  • Сейчас право экспортировать СПГ из России есть только у «Газпрома», проектов НОВАТЭКа и «Роснефти».
  • В МЭР предлагают расширить этот список резидентами Арктической зоны.
  • В случае, если изменения примут, ЛУКОЙЛ сможет реализовать СПГ- проект в Обской губе, утверждает источник РБК.

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Наказание предлагается установить за «склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

  • Сенатор Андрей Клишас уже предложил ввести за подобное преступление наказание по аналогии со статьей о склонении к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК — от 5 до 10 лет лишения свободы либо от 10 до 15 лет в случае, если преступление привело к тяжким последствиям).
  • Наказывать за пропаганду наркотиков в интернете уже предлагало МВД, однако тогда речь шла об административной, а не уголовной ответственности.

Медведев разрешил создать в России новую игорную зону

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону «Золотой берег», ее площадь составит около 14,6 га.

  • В соответствии с законом, игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) в России могут работать только на территории специальных зон.
  • Игорные зоны разрешено открывать только в пяти регионах — Крыму, Калининградской области, а также Краснодарском, Приморском и Алтайском краях.
  • Зона в Крыму станет пятой в стране, сейчас в России работают «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (Краснодарский край), «Приморье» (Приморский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край).

Эксперты назвали самых закредитованных работников в стране

Наиболее закредитованными заемщиками в России являются охранники, медики и соцработники, выяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

  • Эксперты опирались на показатель долговой нагрузки (ПДН), который указывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по кредитам.
  • У охранников ПДН составил 34%, у медиков — 33,2%, у соцработников — 32,8%. Самая низкая долговая нагрузка у работников IT-сферы (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), а также маркетинга и рекламы (20%).
  • С октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН для выдачи необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму более 10 тыс. руб. Чем больше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов должен создавать кредитор.

Российского дипломата заподозрили в шпионаже в Болгарии

По данным прокуратуры Болгарии, первый секретарь посольства России с 2008 года собирал секретную информацию и передавал ее иностранному государству, подозреваемый уже покинул страну.

  • Болгарские правоохранители считают, что российский дипломат тайно встречался с гражданами страны, в том числе с высокопоставленными чиновниками, у которых есть доступ к секретной информации о ЕС и НАТО.
  • Расследование было приостановлено, так как подозреваемый обладает дипломатическим иммунитетом.
  • Прокуратура не назвала имя дипломата, на сайте посольства указано, что должность первого секретаря дипмиссии занимают девять человек.
Автор: Константин Нагаев
Теги: СПГ, пропаганда наркотиков, игорная зона, кредиты, шпионаж
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Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
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