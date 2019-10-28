Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Число экспортеров СПГ предложили увеличить, наказание за пропаганду наркотиков в интернете, игорная зона в Крыму, самые закредитованные работники и Болгария нашла шпиона в посольстве России — главные новости в обзоре РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэк предложил увеличить число экспортеров российского СПГ

Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин предложил увеличить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ из России, следует из его замечаний к законопроекту о поддержке предпринимательства в Арктике, подлинность которых подтвердили РБК два федеральных чиновника.

Сейчас право экспортировать СПГ из России есть только у «Газпрома», проектов НОВАТЭКа и «Роснефти».

В МЭР предлагают расширить этот список резидентами Арктической зоны.

В случае, если изменения примут, ЛУКОЙЛ сможет реализовать СПГ- проект в Обской губе, утверждает источник РБК.

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Наказание предлагается установить за «склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».