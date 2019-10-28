Что случилось за день. Главные новости РБК

Минэк предложил увеличить число экспортеров российского СПГ
Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин предложил увеличить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ из России, следует из его замечаний к законопроекту о поддержке предпринимательства в Арктике, подлинность которых подтвердили РБК два федеральных чиновника.
- Сейчас право экспортировать СПГ из России есть только у «Газпрома», проектов НОВАТЭКа и «Роснефти».
- В МЭР предлагают расширить этот список резидентами Арктической зоны.
- В случае, если изменения примут, ЛУКОЙЛ сможет реализовать СПГ- проект в Обской губе, утверждает источник РБК.
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Наказание предлагается установить за «склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».