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Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
В соответствии с распоряжением премьер-министра, зона площадью более 14 га будет создана в Ялте. Сейчас казино могут работать в четырех регионах страны
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег».

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что площадь игорной зоны составит около 14,685 га.

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В соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» игорные заведения в России могут открываться только в пределах специальных игорных зон. Исключение из этого правила установлено для букмекерских контор и тотализаторов. Такие зоны закон разрешает открывать на территории пяти регионов — Крыма, Алтайского края, Краснодарского края, Приморского края и Калининградской области. При этом в каждом регионе не может быть более одной игорной зоны.

В декабре 2018 года городской совет Ялты передал в собственность Крыма предназначенный под строительство игорной зоны земельный участок, расположенный в поселке городского типа Кацивели. Председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач сказал тогда, что реализация проекта позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Сейчас на территории России работают четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (Краснодарский край), «Приморье» (Приморский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край). Игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010 году, была официально ликвидирована 31 декабря 2018 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, Крым, игорная зона
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