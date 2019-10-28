Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»

В соответствии с распоряжением премьер-министра, зона площадью более 14 га будет создана в Ялте. Сейчас казино могут работать в четырех регионах страны

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег».

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что площадь игорной зоны составит около 14,685 га.

В соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» игорные заведения в России могут открываться только в пределах специальных игорных зон. Исключение из этого правила установлено для букмекерских контор и тотализаторов. Такие зоны закон разрешает открывать на территории пяти регионов — Крыма, Алтайского края, Краснодарского края, Приморского края и Калининградской области. При этом в каждом регионе не может быть более одной игорной зоны.