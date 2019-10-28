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Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Самыми закредитованными среди работающих россиян оказались охранники, медицинские и социальные работники: они вынуждены отдавать на погашение долгов по кредитам треть ежемесячного дохода, подсчитало НБКИ.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Самые закредитованные заемщики в России — это охранники, медики и социальные работники, выяснило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий — он показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам.

По данным на 1 октября, самый высокий ПДН — 34% — у работников охраны, за последние полгода их долговая нагрузка росла быстрее всех. Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%). Высокая долговая нагрузка также зафиксирована среди самозанятых, работников транспортной сферы, преподавателей и юристов. Причем последние наращивают долги почти так же быстро, как и охранники. Меньше всего уровень финансовой нагрузки у работников сферы ИТ (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).

Долговая нагрузка теперь имеет значение

С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.

«Уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно комфортным для обслуживания кредитных обязательств», — признает гендиректор НБКИ Александр Викулин. По его словам, банкам и МФО придется тщательнее следить за риск-профилем клиентов в зависимости от их профессии.

Расчеты НБКИ показывают, что среднее значение долговой нагрузки с 1 апреля по 1 октября 2019 года выросло у представителей всех профессий в выборке. За полгода среднее значение ПДН российских заемщиков увеличилось на 1,64 п.п., до 24,63%, рассчитало бюро ранее. Ускоренными темпами долговая нагрузка росла в 13 профессиональных категориях из 20. Помимо охранников и юристов, относительно быстро наращивают обязательства работники сферы туризма, транспорта, а также СМИ.

В некоторых регионах уровень ПДН сильно отклоняется от среднего по России. Например, в Забайкалье, на Алтае и в Адыгее самозанятые в среднем тратят на платежи по ссудам почти половину своего ежемесячного дохода, а по России их ПДН — 29,7%.

Ранее НБКИ подсчитало, что долговая нагрузка российских заемщиков растет независимо от уровня их доходов. Так, за последние полгода ПДН граждан с доходами выше 40 тыс. руб. в месяц увеличился до 20,57%. Показатель для граждан с доходами до 20 тыс. руб. в месяц увеличился до 28,8%. В промежуточной группе долговая нагрузка достигла 24,57%.

Как НБКИ считает долговую нагрузку россиян

Национальное бюро кредитных историй анализирует данные 4 тыс. российских кредиторов. Бюро собирает информацию о ежемесячных платежах клиентов, остатках долга и количестве действующих кредитов и сопоставляет эти данные с уровнем заработка той или иной группы клиентов. Информация о доходах собирается на основе данных рынка труда с учетом региона, стажа, профессии и отрасли занятости заемщика.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: кредиты
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