Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже

По версии ведомства, с сентября 2018 года он собирал и передавал секретную информацию, которую в том числе получал на встречах с высокопоставленным чиновником. Подозреваемый уже покинул Болгарию

Посольство РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии прокуратуры, с сентября 2018 года дипломат собирал информацию, которая составляет государственную тайну, и передавал ее иностранному государству. В частности, для этого предполагаемый шпион тайно встречался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленным чиновником с доступом к секретной информации о Болгарии, ЕС и НАТО.

В сообщении отмечается, что прокуратура уведомила о ходе расследования министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно было приостановлено, так как дипломатический сотрудник обладает иммунитетом.

На сайте посольства России в Болгарии говорится, что должность первого секретаря занимают девять человек. Прокуратура имя подозреваемого не уточнила. Издание Focus со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии уточняет, что подозреваемый дипломат уже покинул территорию страны.