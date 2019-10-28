Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в июне попросил у президента Владимира Путина поддержки для «Восток-Ойла» на 2,6 трлн руб. в виде различных льгот. В обмен Сечин обещал вложить деньги компании в строительство новых трубопроводов, морских терминалов, аэропортов и т.д.

Минфин и Минэнерго согласны на то, чтобы сделать для «Восток-Ойла» и «Роснефти» вычет из НДПИ. Скидка может быть сделана в размере расходов, понесенных на создание инфраструктуры.

«Восток-Ойл» займется развитием нефтегазоносной провинции на Таймыре, в том числе Ванкорским месторождением. Минэнерго оценивает стоимость разработки там новых месторождений в 10 трлн руб.

У «Исламского государства» появился новый лидер

Боевики назначили преемника Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», о ликвидации которого стало известно на прошлой неделе. Новым лидером ИГ стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари — выходец из Ирака, предположительно служивший в силах Саддама Хусейна, утверждают источники Newsweek.

Аль-Багдади в последние месяцы играл скорее символическую роль и отошел от дел, говорят собеседники издания. Он не участвовал напрямую в организации деятельности группировки.

Преемник у аль-Багдади появился еще до гибели. Предположительно, основатель группировки сам выдвинул Кардаша на этот пост в августе. До того, как примкнуть к ИГ, Кардаш участвовал в другой террористической группировке — «Аль-Каиде» (запрещена в России).

Тем временем появляются и новые подробности о гибели аль-Багдади. По некоторым данным, лидера ИГ предали. Информацию о его местоположении выдали американцам его ключевой помощник, задержанный турецкими спецслужбами, и одна из жен одиозного лидера.

Стоимость проезда по новой трассе Москва — Петербург будет в районе 2 тыс. руб.

Платную трассу М-11, дублирующую существующую дорогу из Москвы в Петербург, должны открыть в ноябре. Из проекта приказа «Автодора» о тарифах следует, что цена проезда по ней для легковых автомобилей будет от 1,3 тыс. до 2 тыс. руб.