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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Минэк не поддержал «налог Чубайса», проект «Роснефти» получит льготы в обмен на инвестиции, у ИГ появился новый лидер — главные новости в обзоре РБК

В правительстве не поддержали появление «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось поддержать идею нового углеродного налога, который предлагал ввести Анатолий Чубайс для того, чтобы стимулировать компании снижать выбросы парниковых газов.

  • Углеродный налог должен взиматься за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Схожая практика есть в Европе.
  • Россия по Парижскому соглашению обязалась снизить выбросы до уровня не более 75% по сравнению с 1991 годом к 2020 году и до 70–75% — к 2030 году. Однако эти цели уже достигнуты.
  • Минэкономразвития предлагает обсудить возможность введения углеродного налога после введения системы учета выбросов парниковых газов, если она покажет, что выбросов все же больше, чем нужно. Если ввести налог сейчас, то многие российские топливно-энергетические гиганты понесут существенные потери — для «Газпрома», к примеру, они могут составить $8 млрд в год.

«Роснефти» ради льгот придется вложиться в инфраструктуру в Арктике

«Восток-Ойл» — совместное предприятие «Роснефти» и Нефтегазхолдинга — все же может получить от правительства льготы. Однако ради этого «Роснефти» нужно будет потратиться на строительство инфраструктуры в осваиваемых регионах Арктики.

  • Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в июне попросил у президента Владимира Путина поддержки для «Восток-Ойла» на 2,6 трлн руб. в виде различных льгот. В обмен Сечин обещал вложить деньги компании в строительство новых трубопроводов, морских терминалов, аэропортов и т.д.
  • Минфин и Минэнерго согласны на то, чтобы сделать для «Восток-Ойла» и «Роснефти» вычет из НДПИ. Скидка может быть сделана в размере расходов, понесенных на создание инфраструктуры.
  • «Восток-Ойл» займется развитием нефтегазоносной провинции на Таймыре, в том числе Ванкорским месторождением. Минэнерго оценивает стоимость разработки там новых месторождений в 10 трлн руб.

У «Исламского государства» появился новый лидер

Боевики назначили преемника Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», о ликвидации которого стало известно на прошлой неделе. Новым лидером ИГ стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари — выходец из Ирака, предположительно служивший в силах Саддама Хусейна, утверждают источники Newsweek.

  • Аль-Багдади в последние месяцы играл скорее символическую роль и отошел от дел, говорят собеседники издания. Он не участвовал напрямую в организации деятельности группировки.
  • Преемник у аль-Багдади появился еще до гибели. Предположительно, основатель группировки сам выдвинул Кардаша на этот пост в августе. До того, как примкнуть к ИГ, Кардаш участвовал в другой террористической группировке — «Аль-Каиде» (запрещена в России).
  • Тем временем появляются и новые подробности о гибели аль-Багдади. По некоторым данным, лидера ИГ предали. Информацию о его местоположении выдали американцам его ключевой помощник, задержанный турецкими спецслужбами, и одна из жен одиозного лидера.

Стоимость проезда по новой трассе Москва — Петербург будет в районе 2 тыс. руб.

Платную трассу М-11, дублирующую существующую дорогу из Москвы в Петербург, должны открыть в ноябре. Из проекта приказа «Автодора» о тарифах следует, что цена проезда по ней для легковых автомобилей будет от 1,3 тыс. до 2 тыс. руб.

  • Трасса М-11 проходит в обход населенных пунктов, путь по ней будет занимать около 5,5 часов.
  • На стоимость проезда будут влиять несколько факторов. Проехать дешевле смогут те, у кого есть транспондер — устройство, позволяющее оплатить проезд без остановки. Кроме того, тариф будет зависеть от дня недели.
  • Для грузовиков и автобусов стоимость проезда может достигать 3–4 тыс. руб.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости
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