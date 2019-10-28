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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, который предложил Анатолий Чубайс, из законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов. Потери «Газпрома» от этого налога оценивали в $8 млрд
Анатолий Чубайс (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Министерство экономического развития исключило предложенные главой «Роснано» положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство.

Об этом говорится в письме заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. У РБК есть копия, информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

Представители профильных вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева отказались от комментариев. В РСПП заявили, что пока не получили итоговую версию законопроекта.

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минэнерго. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Зачем нужен углеродный налог

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. По словам Чубайса, новый налог призван стимулировать промышленников снижать выбросы. «Не все знают, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, в случае если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 (углекислого газа. — РБК) при производстве, облагаются дополнительным налогом», — пояснил он. На первом этапе ставки углеродного налога должны быть «символическими, совсем минимальными».

Изначально введение этого налога был прописано в законопроекте Минэкономразвития о государственном регулировании парниковых газов, который готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате, но углеродный налог предлагалось начать применять через пять лет после вступления закона в силу. Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 года.

Теперь Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса об углеродном налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов. Она обязалась снизить выбросы до уровня не более 75% по сравнению с 1991 годом к 2020 году и до 70–75% — к 2030 году. В 2017–2018 годах Россия находилась на уровне ниже 70% по сравнению с 1991 годом, а с учетом абсорбирующей функции лесов — на уровне 50%, отмечали эксперты Moody's.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснано».

Парижское соглашение о климате

Парижское соглашение было подписано 197 странами в декабре 2015 года, однако не все подписавшие его ратифицировали (Россия присоединилась к соглашению, но не ратифицировала в 2016 году). Сейчас в нем участвуют 186 стран. Президент Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения. О возможности выхода говорили власти Бразилии.

Кто выступил против нового налога

РСПП пытался убедить Минэкономразвития исключить из законопроекта о госрегулировании парниковых газов сборы за выбросы, апеллируя к тому, что Россия выполняет обязательства Парижского соглашения с превышением. В письме правительству от 23 сентября (есть у РБК) глава РСПП Александр Шохин отмечает, что для выполнения национальных обязательств России в рамках Парижского соглашения к 2030 году «достаточно корректного учета поглощающей способности российских лесов и реализации уже запланированных программ по повышению энергоэффективности». Он считает, что введение углеродного налога даже в перспективе пяти лет после вступления в силу нового закона негативно отразилось бы на инвестиционной активности российского бизнеса и стало бы препятствием для выполнения майского указа Владимира Путина обеспечить темпы экономического роста выше мировых.

Взамен Шохин предложил стимулировать реализацию проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения на добровольной основе, а также выстроить систему учета выбросов.

По оценке Российской академии наук, введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса (расчеты РАН есть у РБК): потери одного «Газпрома» составили бы $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Помимо прямых убытков введение налога несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал РБК, что российским экспортерам следует готовиться к тому, что развитые страны введут пошлины на товары, при производстве которых были превышены нормы предельных выбросов СО2, и механизм налога мог бы их к этому стимулировать. Но потенциально возможные экспортные пошлины в Европе и других странах коснутся лишь экспортеров, поэтому предложения РСПП не перегружать промышленность тоже имеют основание, уточнил эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Минэкономразвития, парниковый эффект, Анатолий Чубайс
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